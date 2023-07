Home Hardware Brillen-Apps: TestFlight unterstützt jetzt visionOS-Anwendungen

Apples Beta-Test-App TestFlight unterstützt jetzt auch visionOS-Apps, also Anwendungen, die für Apples neue Computerbrille Vision Pro entwickelt wurden. Die Hardware hat natürlich noch kein Entwickler, bald wird es aber Test-Kits geben und die Nutzung kann am Mac simuliert werden.

Apple hat ein Update für seine App TestFlight veröffentlicht, das die Unterstützung für visionOS-Apps mitbringt. Damit können Entwickler prinzipiell ihre Anwendungen für die Brille Vision Pro testen. Diese gibt es zwar bislang weder für Verbraucher, noch für Entwickler, doch es gibt einen visionOS-Simulatür am Mac.

Zudem sollen Entwickler sich bald um Test-Kits für die Vision Pro bewerben können. Diese müssen die Developer wohl ebenso bezahlen, wie damals die Test-Kits des ersten Mac mini mit Apple Silicon, zudem sie später zurückgegeben werden müssen.

Auch Zugang zu Entwicklerlaboren

Dafür erhalten die Entwickler Zugriff auf alle Ressourcen, Apples Ingenieuren und verschiedenen Entwicklerzentren, um dort mit der Brille arbeiten zu können, solche Zentren eröffnet Apple in Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio.

Die neue TestFlight-Version unterstützt auch iOS-Apps, die für Vision Pro adaptiert wurden, sowie iOS 17-Apps, die mit der aktuellen Beta von Xcode 15 erstellt wurden.

Vision Pro wird in den USA Anfang 2024 an den Start gehen, völlig offen ist noch, wann die Brille in weiteren Märkten eingeführt wird. Hier könnten sich Engpässe ergeben, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

