Programmtipp: Sci-Fi-Verfilmung „Silo“ startet heute auf Apple TV+

Der Streamingdienst Apple TV+ bekommt heute eine neue Serie mit Rebecca Ferguson in der Hauptrolle, die dem Sci-Fi-Genre zuzuordnen ist. Es handelt sich um die Serie „Silo“, die ab heute mit den ersten Folgen zum Abruf bereitsteht.

„Silo“ kann ab sofort gestreamt werden

Silo ist die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, ihr kilometertiefes Zuhause, das sie vor der giftigen und tödlichen Welt draußen schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und jeder, der versucht, es herauszufinden, steht vor tödlichen Folgen. Rebecca Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die Antworten auf den Mord an einem geliebten Menschen sucht und dabei auf ein Geheimnis stößt, das viel tiefer geht, als sie sich jemals hätte vorstellen können. Sie macht dabei die schockierende Entdeckung, dass die Wahrheiten sie töten können, wenn es nicht die Lügen getan haben.

Die Serie ist extrem dystopisch und jedes Jahr wird ein Auserwählter in den Tod geschickt. Dieser muss die Linse einer Außenkamera putzen, was in den Silos auf Bildschirmen verfolgt wird, um anschließend zu sterben.

Zum Start mit einer Doppelfolge

Die Sci-Fi-Serie wird insgesamt zehn Episoden umfassen und wöchentlich ausgestrahlt. Mit dem heutigen Start lassen sich die ersten beiden Folgen abrufen. Neben Ferguson, die auch als ausführende Produzentin fungiert, sind zudem auch Rapper Common als Robert Sims, Rashida Jones als Allison, David Oyelowo als Holston und Tim Robbins als Bernard Holland vor der Kamera.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

