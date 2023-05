Home Apple Tim Cook zu ChatGPT und Co.: Interessante Technologie mit offenen Fragen

Tim Cook äußerte sich im Analystengespräch anlässlich der Quartalszahlen auch zum Thema der künstlichen Intelligenz. Auch wenn Systeme wie ChatGPT derzeit große Popularität genießen, warnte Cook vor grundlegenden Problemen mit der Technologie, die noch nicht gelöst seien – dies gilt indes in besonderem Maße für Apple.

Apples Tim Cook hat sich im Rahmen der gestrigen Quartalskonferenz auch zum Thema der großen Sprachmodelle geäußert, die aktuell eine unglaubliche Popularität erreichen. ChatGPT und andere Chat-Boys seien zweifellos hoch interessant, so Cook. Diese Entwicklung berge ein großes Potenzial, so der Applechef weiter, mahnte aber zugleich, derzeit gebe es noch eine Reihe nicht beantworteter Fragen zu dieser Technologie, sodass es angebracht sei, das Thema sehr aufmerksam zu beobachten und sich Gedanken über die Implementierungen zu machen.

Apple hängt Entwicklung weit hinterher

Cook verwies auf verschiedene Machine Learning-Funktionen, die man bereits in die eigenen Produkte integriert habe, er nannte hier etwa die Sturz- und Unfallerkennung in iPhone und Apple Watch. Zugleich ist aber auch klar, dass Apple beim Thema der großen Sprachmodelle den Anschluss verloren hat.

Die Siri-Entwicklung lässt gegenwärtig keine Integration in ein großes Sprachmodell wie ChatGPT, das verdeutlichten zuletzt ausführliche Einblicke in diese Abteilung, die ihr hier nachlesen könnt. Einige Mitarbeiter hoffen, Apple werde sich offen für einen grundlegenden Neuanfang in diesem Bereich zeigen, sodass man hier in iOS im kommenden Jahr einen großen Schritt voran machen könnte.

