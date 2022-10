Home iCloud / Services Programmhinweis: Borussia Dortmund vs. Manchester City auf prime Video

Programmhinweis: Borussia Dortmund vs. Manchester City auf prime Video

Es ist Dienstag und der Ball rollt in den internationalen Wettbewerben. Den Auftakt macht heute die Champions League und hier kommt es aus deutscher Sicht zu einem interessanten und wichtigen Duell – inklusive einer Rückkehr.

Dortmund gegen City

Auf der einen Seite die „Echte Liebe“ ggen das zusammenkaufte Starteam aus Manchester. Ganz so trivial ist es dann doch nicht, auch wenn der Kader der Citizens fast doppelt so wertvoll wie die Borussia ist. Doch sportlich kämpfen beide Teams um den Gruppensieg, City liegt auch dank des gewonnenen ersten Duells mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Und dann wäre da noch die Rückkehr von Haaland in den Signal-Iduna-Park. Nicht wenige Experten hatten dem Norweger einige Schwierigkeiten prognostiziert, doch Haaland schießt in der Premier League alles in Grund in Boden. Manchester City ist sicherlich der haushohe Favorit, doch man spielt in Dortmund vor der gelben Wand. Es könnte also ein munteres Spielchen werden.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Playoffs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 89,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 8,99 € pro Monat abonniert werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!