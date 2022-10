Home iPad Das iPad 10 in Reviews: Unglücklich im Lineup positioniert

Das neue iPad 10 ist inzwischen im Anflug auf viele Kunden und erste Reviews sind auch schon verfügbar. Sie spielen vor allem auch auf das nun etwas unübersichtlich, wenn nicht gar problematische Lineup der iPad-Modelle an.

Apple hat vorige Woche die neuen iPads vorgestellt. Das ehemalige Einsteiger-iPad liegt nun als komplett überarbeitetes iPad der zehnten Generation vor. Es kommt mit einem 10,9 Zoll-Display, 5G, dem A14-Chip, einer Landscape-Facetime-Kamera und schmaleren Displayrändern.

USB-C löst Lightning ab, Touch ID wandert in den seitlichen Power-Button, die Klinke verschwindet.

Wer soll das iPad 10 kaufen?

The Verge notiert, das iPad 10 ist ein gut ausgestattetes Tablet auf der Höhe der Zeit, an dem nichts auszusetzen wäre, gäbe es keine anderen iPads. So aber stellt sich die Frage, wer das Modell kaufen soll, das sich in einer schwierigen Position zwischen dem nach wie vor erhältlichen iPad 9 und dem iPad Air befindet.

Wer ein preisgünstiges Modell etwa für Kinder sucht, werde zum iPad 9 greifen. Wer auf das neue Design mit größerem Display setzt, wird aber das iPad Air wählen.

Das iPad 10 ist deutlich teurer als das Einsteiger-iPad zuvor je war und könnte es somit schwer haben, Käufer zu finden, schätzt man auch bei Wired.

CNEt lobt die neue Facetime-Kamera und erklärt: Genau das haben sich viele Nutzer schon lange für Videokonferenzen gewünscht. Die neue Anordnung der Kamera sei nun perfekt für Zoom und Co., so die Rezensenten. Andere Reviews weisen auf den etwas absurden Umstand hin, dass zum Aufladen des Apple Pencil – der ersten Generation – nun ein Adapter nötig ist, der wiederum aktuell nur schwer zu bekommen ist. Vor diesem Hintergrund bleibe die Frage, ob nicht das iPad 9 der bessere Kauf sei.

