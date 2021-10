Home Hardware Produktcheck: Ist das WatchBand Flex von Artwizz das bessere Nylon-Sportband?

Der Marktstart der neuen Apple Watch Series 7 dürfte nicht mehr allzu weit entfernt sein und abseits der Fragen, wie sich das größere Display im Alltag bemerkbar macht, gibt es eine Gewissheit: Die „alten“ Bänder in 40 mm und 44 mm passen weiterhin. Das ist eine gute Nachricht und damit kommen wir zum heutigen Produkttest. Mit dem WatchBand Flex hat der Berliner Hersteller Artwizz sein Portfolio an Armbändern nach unten abgerundet, doch wie schlägt es sich? Das klären wir hier.

Verpackung, Haptik und Inhalt

Die Verpackung ist typisch in Schwarz und Grün gehalten, den Farben des Herstellers. Dank des Sichtfensters kann man direkt einen Blick auf das Armband werfen, für unseren Produktcheck haben wir die Farbe Blau ausgewählt. Dieses besteht aus einem atmungsaktiven und wasserresistenten Polyester.

Der Stoff ist hochwertig verwebt, die Nähte sind präzise gestochen und sauber verarbeitet. Die Aufnahme besteht aus Kunststoff in der Farbe des Armbands, die Größe wird über einen Schieber aus Edelstahl eingestellt.

Im Alltag

Das An- und Ablegen des Armbands ist einfach und deshalb ersparen wir euch das. Kommen wir also gleich zum Tragekomfort und zum Einsatz im Alltag. Das Material sorgt dafür, dass das Armband nicht nur superleicht ist, sondern sich deshalb auf der Haut kaum bemerkbar macht. Das Verstellen der Größe ist mithilfe des Edelstahlschiebers einfach möglich und kann jederzeit nachjustiert werden – was aber nicht notwendig ist. Das Armband ist durch seine Atmungsaktivität besonders gut für Sport geeignet, es trocknet nämlich verdammt schnell. Gleiches gilt auch für das Duschen. Es ist auch erfreulich unempfindlich gegen Flecken oder Salzrückstände vom Schweiß. Doch lauwarme Seife und etwas Handseife lösen das Problem im Nu. Im direkten Vergleich fällt auf, dass das originale Band von Apple sogar etwas gröber von der Struktur ist.

Fazit: Empfehlung

Das WatchBand Flex wird von Artwizz für gerade einmal 16,99€ in insgesamt sechs verschiedenen Farben für beide Größen der Apple Watch angeboten. Unserer Meinung nach kann man für den Preis nichts falsch machen: Das Armband ist recht hochwertig verarbeitet, günstig in der Anschaffung und die Farben sind schlicht aber dennoch kräftig. Dem Autor dieser Zeilen gefällt das WatchBand Flex sogar deutlich besser als das Original von Apple, welche der Konzern für 45,00€ anbietet:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

