Probleme: Nachrichten-App verschluckt noch immer Benachrichtigungen über neue Mitteilungen, bei euch auch?

Noch immer haben Nutzer des iPhones mit ausbleibenden Benachrichtigungen über neue SMS und iMessage-Nachrichten zu kämpfen. Zwar kommt uns dieses Fehlerbild bekannt vor, es sah aber anfänglich so aus, als sei nur das iPhone 12 betroffen und hierfür hatte Apple zwischenzeitlich ein Update bereitgestellt. Andere iPhone-Modelle zeigen dieses Fehlverhalten aber offenbar auch. Seid ihr auch betroffen und falls ja, mit welchem iPhone-Modell?

Das Problem ausbleibender Benachrichtigungen bei neuen Mitteilungen in der Nachrichten-App ist offenbar immer noch nicht gelöst. Nach wie vor berichten Nutzer unter anderem in Apples offizieller Supportcommunity, dass sie keine Benachrichtigungen über neue SMS oder iMessages erhalten. Weder tauchten diese auf dem Sperrbildschirm auf, noch als Push-Nachricht, auch die Ziffer an der Nachrichten-App, die auf ungelesene Nachrichten hinweist, wird bei Betroffenen angezeigt.

Keine funktionierende Lösung bekannt

Betroffene Nutzer berichten über alle denkbaren Ansätze, dem Problem zu begegnen. Von einem einfachen Neustart des iPhones über das komplette Zurücksetzen oder gar den Tausch der Hardware ist alles dabei. Nichts scheint eindeutig zu helfen. Das Problem scheint auf iOS 14.2 beschränkt zu sein, dafür aber auf verschiedenen iPhone-Modellen aufzutreten.

Zuvor waren bereits vor allem iPhone 12-Nutzer von einer ähnlichen Macke der Software betroffen, hier wurden vor allem Gruppennachrichten nicht per Benachrichtigung gemeldet. Apple hatte iOS 14.2.1 herausgegeben und in den Anmerkungen zum Update auch konkret auf dieses Problem hingewiesen, damit scheint der Fehler aber nicht komplett aus der Welt. Ob iOS 14.3, das quasi vor der Tür steht, das Problem lösen wird, bleibt abzuwarten.

