Tag 13 im 2020 Countdown: Heute „21 Bridges“ für 3,99€

An einem Adventssonntag kann man auch einmal innehalten. Manche gedenken den Verstorbenen im Bekanntenkreis. Auch bei den Celebrities mussten wir dieses Jahr den Tod von Kobe Bryant, Eddie Van Halen, Karl Dall, Sean Connery oder auch den fantastischen Chadwick Boseman beklagen. Letztgenannter ist der Grund für die heutige Auswahl von Apple im 2020 Countdown bei iTunes!

Nachdem in Manhatten acht Polizisten erschossen werden, erhält der in Ungnade gefallene New Yorker Police Detective Andre Davis eine Chance zur Wiedergutmachung: Er soll die Täter schnappen. Bei seiner Jagd nach den Mördern kommt er schon bald einer gewaltigen Verschwörung auf die Spur und schnell verwischen die Grenzen darüber, wer hier eigentlich wen jagt. Als sich die Situation in der Nacht weiter zuspitzt, greift die Polizei zu einer außerordentlichen Maßnahme: Zum ersten Mal in der Geschichte werden alle 21 Brücken von Manhattan geschlossen. Die Insel ist völlig abgeschottet und niemand kommt mehr rein oder raus.

Wir vom Team Apfelpage wünchen euch einen besinnlichen 3. Advent und viel Spass mit dem heutigen Film.

