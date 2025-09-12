Keine Live-Übersetzung | Keynote-Diskussion | Kaufguide für neue Hardware – Apfelplausch #408

Marco und Fabian pflücken die Keynote auseinander: Welche Hardware-Details sind uns entgangen, wie funktionieren die Bluthochdruck-Warnung und der Schlafindex und warum gibt es die Live-Übersetzung nicht in der EU? Zum Schluss einer ausführlichen Folge diskutieren die beiden über Apples Marketing und iPhone-Strategie. Wie seht ihr das Ganze?
Kapitelmarken
- 0:00: Intro und Hörerpost
- 13:54: Live-Übersetzung: Warum nicht bei uns?
- 23:10: Wie gut sind die AirPods Pro 3?
- 32:13: Ultra 3: Notfallkommunikation via Satellit
- 38:09: Diese Uhren warnen vor Bluthochdruck
- 46:03: So funktioniert der neue Schlafindex
- 52:53: Apple Watch-Vergleich zu den Vorgängern
- 01:02:54: Neue iPhone-Features und ein Kaufguide
- 01:26:42: Wo sind die S-Jahre hin?
- 01:38:32: Quo vadis, iPhone?
- 01:47:26: Letzte Keynote-Gedanken
- 01:51:22: Ein Loblied auf Apples Design
