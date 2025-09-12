Home » Apfelplausch » Keine Live-Übersetzung | Keynote-Diskussion | Kaufguide für neue Hardware – Apfelplausch #408

12. September 2025

Fabian Schwarzenbach

Keine Live-Übersetzung | Keynote-Diskussion | Kaufguide für neue Hardware – Apfelplausch #408

Marco und Fabian pflücken die Keynote auseinander: Welche Hardware-Details sind uns entgangen, wie funktionieren die Bluthochdruck-Warnung und der Schlafindex und warum gibt es die Live-Übersetzung nicht in der EU? Zum Schluss einer ausführlichen Folge diskutieren die beiden über Apples Marketing und iPhone-Strategie. Wie seht ihr das Ganze? 

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch.

  • Kapitelmarken

      • 0:00: Intro und Hörerpost
      • 13:54: Live-Übersetzung: Warum nicht bei uns?
      • 23:10: Wie gut sind die AirPods Pro 3?
      • 32:13: Ultra 3: Notfallkommunikation via Satellit
      • 38:09: Diese Uhren warnen vor Bluthochdruck
      • 46:03: So funktioniert der neue Schlafindex
      • 52:53: Apple Watch-Vergleich zu den Vorgängern
      • 01:02:54: Neue iPhone-Features und ein Kaufguide
      • 01:26:42: Wo sind die S-Jahre hin?
      • 01:38:32: Quo vadis, iPhone?
      • 01:47:26: Letzte Keynote-Gedanken
      • 01:51:22: Ein Loblied auf Apples Design

