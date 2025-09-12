Keine Live-Übersetzung | Keynote-Diskussion | Kaufguide für neue Hardware – Apfelplausch #408

Marco und Fabian pflücken die Keynote auseinander: Welche Hardware-Details sind uns entgangen, wie funktionieren die Bluthochdruck-Warnung und der Schlafindex und warum gibt es die Live-Übersetzung nicht in der EU? Zum Schluss einer ausführlichen Folge diskutieren die beiden über Apples Marketing und iPhone-Strategie. Wie seht ihr das Ganze?

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!

Zur Apfelplausch-App Folge direkt bei Apple anhören Folge direkt bei Spotify anhören Folge direkt bei YouTube anhören

Kapitelmarken 0:00: Intro und Hörerpost 13:54: Live-Übersetzung: Warum nicht bei uns? 23:10: Wie gut sind die AirPods Pro 3? 32:13: Ultra 3: Notfallkommunikation via Satellit 38:09: Diese Uhren warnen vor Bluthochdruck 46:03: So funktioniert der neue Schlafindex 52:53: Apple Watch-Vergleich zu den Vorgängern 01:02:54: Neue iPhone-Features und ein Kaufguide 01:26:42: Wo sind die S-Jahre hin? 01:38:32: Quo vadis, iPhone? 01:47:26: Letzte Keynote-Gedanken 01:51:22: Ein Loblied auf Apples Design



