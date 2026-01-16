Prime-Kunden werden mit Alexa+ „zwangsbeglückt“

Rund ein Jahr nach der ersten Ankündigung gewinnt Alexa+ langsam an Fahrt. Während sich Amazon zu Beginn sehr zurückhaltend zeigte und der Zugang zur Testphase stark limitiert war, hat sich die Situation inzwischen deutlich verändert. Die neue Alexa-Version wird mittlerweile global getestet – auch in Deutschland, wenn auch mit Einschränkungen.

Alexa+ erreicht mehr Nutzer – teils automatisch

Besonders auffällig: Amazon geht beim Rollout zunehmend selbstbewusster vor. Prime-Nutzer berichten in sozialen Netzwerken und Foren wie Reddit, dass ihre Geräte automatisch auf Alexa+ umgestellt wurden, ohne dass sie dies aktiv bestätigt hätten. Amazon selbst relativiert diese Berichte allerdings und erklärt, dass eine automatische Umstellung derzeit noch nicht in Deutschland erfolge. Dennoch zeigt sich, dass der Konzern den Testkreis spürbar ausweitet.

Ganz ausgeliefert sind Nutzer der neuen Version aber nicht. Amazon bestätigt, dass sich Alexa+ per Sprachbefehl wieder deaktivieren lässt. Mit dem Kommando „Alexa, beende Alexa+“ kehrt man zur bisherigen Version zurück. Diese Möglichkeit dürfte für einige Anwender relevant sein, denn trotz neuer KI-Funktionen ist Alexa+ offenbar noch nicht ausgereift.

Kritik an Basisfunktionen

In Erfahrungsberichten heißt es, dass Alexa+ bei grundlegenden Aufgaben noch nicht immer mit der klassischen Alexa mithalten kann. Dazu zählen einfache Routinen, Smart-Home-Steuerung oder die Zuverlässigkeit bei alltäglichen Sprachbefehlen. Für eine Plattform, die sich als intelligenter und kontextbewusster Nachfolger positioniert, ist das ein nicht zu unterschätzender Kritikpunkt.

Ein durchwachsenes Jahr für Alexa+

Die Ankündigung von Alexa+ liegt inzwischen fast ein Jahr zurück – und rückblickend war es ein schwieriges Jahr für Amazons Sprachassistenten. Verzögerungen, ein zäher Rollout und teils deutliche Kritik prägten die vergangenen Monate. Alexa+ gilt weiterhin als unfertig, was wohl auch der Grund für den bislang vorsichtigen Umgang mit einer breiten Freigabe ist.

Ob sich das Blatt 2026 wendet, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Amazon scheint den Druck zu erhöhen und Alexa+ schrittweise in den Alltag von Prime-Nutzern zu bringen. Entscheidend wird sein, ob es dem Unternehmen gelingt, die neuen KI-Funktionen mit der Zuverlässigkeit der bisherigen Alexa zu vereinen. Nur dann dürfte Alexa+ langfristig Akzeptanz finden.