Apple TV kündigt mehrteilige Doku über Andre Agassi an

Sprechen wir heute vom Männer-Tennis, sprechen wir über Roger Federer, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner oder Novak Djokovic. In den 1990er-Jahren gab es allerdings auch Legenden wie Pete Sampras, Boris Becker oder Andre Agassi. Der US-Amerikaner mit der in der Anfangszeit langen Haarpracht war einer der kontroverseren Figuren auf der ATP-Tour. Nun kündigte Apple TV eine Doku über den einstigen Tennis-Star an, der seit Jahren glücklich mit Steffi Graf verheiratet ist.

Doku über Andre Agassi angekündigt

Das mehrteilige Projekt basiert auf den Memoiren Open: Das Selbstporträt aus dem Jahr 2009. Verfasst wurde die Autobiografie von Andre Agassi gemeinsam mit dem renommierten Journalisten J. R. Moehringer. Diese gilt zudem als ein Meilenstein der amerikanischen Literatur des 21. Jahrhunderts. In Open zeichnet Agassi seinen außergewöhnlichen Werdegang nach: von den sportlichen Erfolgen als Weltranglistenerster über eine schwierige Kindheit unter dem enormen Druck seines Vaters bis hin zu den physischen und psychischen Belastungen, die ihn während seiner Karriere begleiteten. Die Memoiren gelten bis heute als eine der offensten und ehrlichsten Sportler-Autobiografien.Für die neue Dokuserie übernimmt Chris Smith die Regie. Der Emmy-preisgekrönte Filmemacher ist unter anderem als Produzent des Netflix-Erfolgs Tiger King bekannt. Produziert wird das Projekt von Smiths Produktionsfirma Library Films. Leider ist nicht bekannt, zu wann die Doku verfügbar sein wird.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Derzeit gibt es ein kleines Angebot. Aktuell kann Apple TV für sechs Monate für je 4,99 Euro im Monat abonniert werden. Das Angebot sollte direkt in der Apple-TV-App angezeigt werden.