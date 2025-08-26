Preissprung bei der neuen Hue Bridge Pro V3 durchgesickert: Es wird deutlich teurer

In knapp zwei Wochen öffnet die diesjährige IFA in Berlin ihre Pforten und nahezu alle relevanten Hersteller der Unterhaltungselektronik stellen ihre Neuerungen vor. Signify zählt nicht dazu, das Unternehmen wird ein separates Event während der Zeit abhalten und dort seine Neuerungen offiziell ankündigen. Diese sickerten bereist im Vorfeld durch, dazu zählt nun auch der kolportierte Preis der neuen Hue Bridge.

Neue Bridge wird 50% teurer

Das noch aktuelle Modell wird seit 2015 unverändert angeboten und liegt in der UVP bei aktuell 59,99 Euro und kann maximal 50 Geräte verwalten. Die neue Hue Bridge Pro V3 zeigt sich hier deutlich leistungsstärker, Apfelpage berichtete. Bis zu 150 verschiedene Leuchtmittel und/ oder Schalter etc. können angebunden werden. Dies wird seinen Preis haben, wie der Hueblog berichtet. Die UVP soll nämlich auf 89,99 Euro angehoben werden.

Marktstart für Anfang September geplant

Die IFA 2025 wird offiziell am 05. September beginnen und endet am 09. September 2025. Bereist zwei Tage vorher, am 03. September 2025 wird Signify sein separates Event abhalten. Bereits einen Tag später, also am 04. September 2025 soll die neue Hue Bridge Pro V3 dann offiziell in den Handel gehen. Bis dahin wird Signify hoffentlich verraten haben, ob es endlich eine Backup-Funktion zur Migration geben wird.