Und da ist sie, die offizielle Ankündigung des diesjährigen iPhone-Events: Die Veranstaltung findet wie bereits spekuliert am 09. September statt. Neben dem iPhone 17-Lineup werden noch einige andere neue Hardwarevorstellungen erwartet.

Apple hat offiziell sein nächstes Produkt-Event angekündigt. Am Dienstag, den 9. September, wird das Unternehmen die neue iPhone-17-Reihe sowie neue Apple-Watch-Modelle vorstellen. Das Event trägt den Slogan „Awe dropping“ und zeigt ein Infrarotbild des Apple-Logos.

Was werden wir sehen?

Apple wird eine Reihe neuer Produkt-Updates vorstellen, erwartet werden wieder vier neue iPhones: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max

Das iPhone 17 bringt vor allem interne Upgrades im bekannten Design des iPhone 16.

Das iPhone 17 Air wird ein neues, ultradünnes Modell mit etwas kleinerem Display als das iPhone 16 Plus. Damit verabschiedet sich Apple nach wenigen Jahren von der Plus-Reihe.

iPhone 17 Pro und Pro Max sollen weitgehend identische Spezifikationen bieten, wobei das Max-Modell dicker werden könnte, um Platz für einen größeren Akku zu schaffen.

Alle neuen Modelle, außer dem Standard-iPhone, erhalten eine überarbeitete Kameraeinheit, die sich über die gesamte Breite der Rückseite erstreckt.

Das iPhone 17 Pro könnte teurer werden und weniger Speicheroptionen bieten.

Im Gegenzug dürften das iPhone 15, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max aus dem Programm genommen werden.

Neue Apple Watch Modelle:

Auch neue Apple Watch-Modelle dürften vorgestellt werden, erwartet werden die:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Mögliche weitere Neuheiten:

Daneben könnte Apple noch weitere Neuheiten im Gepäck haben, darunter etwa:

AirPods Pro 3, als Nachfolger der AirPods Pro 2

Ein neues Premium-Hüllenmaterial namens TechWoven als Ersatz für das umstrittene FineWoven

Überarbeitete Silikonhüllen, möglicherweise unter dem Namen „Liquid Silicone“

Lanyard-Ösen an den offiziellen Apple-Cases, die sogar eine Crossbody-Strap-Option ermöglichen könnten

Ein mögliches iPhone-4-inspiriertes Bumper-Case für das iPhone 17 Air

Die Rückkehr des MagSafe-Batterie-Packs, speziell für das Air-Modell

Auch neue Armbänder für die Apple Watch sind wahrscheinlich, mit frischen Farben und Materialien. Ob TechWoven FineWoven ersetzen wird, bleibt abzuwarten.