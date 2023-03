Home iCloud / Services „Prehistoric Planet“ kehrt für zweite Staffel auf Apple TV+ zurück

„Prehistoric Planet“ kehrt für zweite Staffel auf Apple TV+ zurück

Auf Apple TV+ gibt es neben den normalen Serien und Filmen auch ein paar sehr interessante Dokumentationen anzuschauen. Dabei ragt die Doku, in Zusammenarbeit mit der BBC erstellt, „Prehistoric Planet“ noch einmal heraus – Dinosaurier gehen halt weltweit und in jeder Altersgruppe. Kunden von Apple TV+ dürfen sich freuen, noch in diesem Frühling wird es eine zweite Staffel geben.

„Prehistoric Planet“ – Staffel 2

Die Dinosaurier sind vor über 66 Mio. Jahren ausgestorben und gelten noch heute als die eigentlichen Herrscher dieses Planeten. Wären sie nicht ausgestorben, hätte sich der Mensch so entwickeln können, wie er es tat? Diese Frage wird nicht beantwortet, dennoch wird es auch in der zweiten Staffel, die Apple via Pressemitteilung ankündigte, wieder erstaunliche Informationen und mittels modernster Technologie erzeugte Einblicke geben. Sir David Attenborough fungiert wieder als Sprecher und die BBC ist ebenfalls dabei:

Die preisgekrönte erste Staffel von ‘Prehistoric Planet’ erweckte Dinosaurier wieder zum Leben auf eine Weise, die das globale Publikum noch nie zuvor gesehen hatte. In Zusammenarbeit mit dem brillanten Jon Favreau und unseren fantastischen Partnern bei der BBC sind wir begeistert, dass die Zuschauer wieder die Möglichkeit haben werden, in die Wunder unserer Welt einzutauchen, wie sie vor 66 Millionen Jahren war, und in der zweiten Staffel noch seltsamere und wunderbarere Kreaturen zu erleben.

Startet am 22. Mai 2023

Die zweite Staffel der preisgekrönten Doku wird auf den Tag genau wie die erste Staffel starten – nämlich am 22. Mai 2023. Die Musik wird wieder von Hans Zimmer beigesteuert.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

