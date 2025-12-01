Posture Pal: Diese App erinnert dezent an eine bessere Haltung und ist aktuell kostenfrei zu bekommen

Apple plant, die AirPods (Pro) mittelfristig zu vollwertigen Gesundheitsaccessoires zu machen. Mit dem integrierten Herzfrequenzsensor ging man schon einen Schritt in die Richtung. Doch wusstet ihr, dass ihr dank der integrierten Gyroskopsensoren und der passenden App auch Haltungsschäden „vorbeugen“ könnt? Die App „Posture Pal“ macht es möglich.

„Posture Pal“ kurz erklärt

Mit Posture Pal hat Entwickler Jordi Bruin eine schlanke, datenschutzfreundliche App vorgestellt, die Nutzerinnen und Nutzer dabei unterstützt, ihre Körperhaltung am Mac zu verbessern. Ziel der Anwendung ist es, typische Fehlhaltungen beim Arbeiten am Schreibtisch frühzeitig zu erkennen und sanft darauf hinzuweisen – ohne aufdringlich zu wirken. Posture Pal richtet sich vor allem an Menschen, die viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen und aktiv etwas für ihre Ergonomie tun möchten.

Aktuell kostenfrei verfügbar

Der Autor dieser Zeilen schlug damals schnell zu, als die App noch 1,99 Euro kostete. Kurze Zeit danach stieg der Preis jedoch auf satte 10 Euro an und war dann keine uneingeschränkte Empfehlung mehr. Doch nun gibt es die App kostenfrei und ist deshalb eine kleine Empfehlung von unserer Seite. Durch die einfache Bedienung, den geringen Ressourcenverbrauch und den klaren Fokus auf Privatsphäre hebt sich die App von vielen klassischen Haltungstrainern ab.

-> Posture Pal kosenfrei laden (Affiliate-Link)

Diese Kopfhörer werden unterstützt

Um die App nutzen zu können, braucht es neben dem Download auch entsprechend kompatible Kopfhörer. Vereinfacht gesagt, lassen sich alle Apple-Kopfhörer verwenden, die Spatial Audio unterstützen. Das sind neben den AirPods Pro 3 auch die AirPods Pro 2, die AirPods 4, die AirPods Max sowie die Beats Fit Pro.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!