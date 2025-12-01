1. Tag im 2025er Countdown: Heute „Wicked“ für 4,99 Euro mitnehmen

Der Dezember ist angebrochen, ein Monat voller Traditionen. Dazu gehören Weihnachtsgebäck, der Adventskalender und Apples Filmaktion. Die Rede ist von „31 Tage – 31 Filme“. Diese legt Cupertino auch in diesem Jahr wieder auf.

01. Tag im 2025er Countdown

Die zwei Hexen Elphaba (Cytnhia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) könnten unterschiedlich nicht sein. Während Glinda privilegiert, hübsch und attraktiv ist, muss sich Elphaba aufgrund ihrer grünen Hautfarbe immer wieder beweisen und vor allem ihre wahren Fähigkeiten erst noch entdecken. So unterschiedlich die beiden Hexen auch sind, umso enger befreunden sie sich während ihrer Zeit auf der Universität Glizz im fantastischen Land Oz. Eine Reihe unerwarteter Ereignisse stellt die beiden Freundinnen jedoch auf eine harte Probe, die sogar zum mächtigen Zauberer von Oz (Jeff Goldblum) führt. Welche Rolle spielt der mächtigste Mann des Landes im Leben der beiden Hexen und ist er wirklich der gutmütige Herrscher, der er vorgibt zu sein? Elphaba und Glinda sehen sich einer folgenschweren Entscheidung gegenüber, die ihre besondere Freundschaft für immer und ewig verändern wird.

-> Hier geht es zum Angebot

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.