Podcasts-Abos von Apple sind ab heute verfügbar

Die neuen Abos für Podcasts bei Apple sind nun da: Ab heute ist das neue Feature live. Damit können Podcast-Produzenten ihre Shows etwa werbefrei oder um zusätzliche Bonusinhalte ergänzt anbieten. Das Angebot kommt mit Verspätung und musste sich zudem einige Kritik gefallen lassen.

Es hat gedauert, nun ist es da: Die neuen Podcast-Abos auf Apples Podcast-Plattform sind jetzt verfügbar. Heute hat Apple das Feature nun tatsächlich aktiv geschaltet. Zuvor war ein erster Termin für den Start bereits verstrichen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Apple hatte die neuen Abos bereits für Mai angekündigt, musste dann aber einräumen, den Termin nicht zu schaffen und den Juni anzupeilen.

Die neuen Abos lösen nicht nur Begeisterung aus

Die neuen Abos erlauben es den Produzenten von Podcasts nun etwa, ihre Sendungen frei von Werbung anzubieten – gegen Gebühr. Auch können sie zusätzliches Bonusmaterial für ihre Hörer bereitstellen, was fraglos nur für größere Produzenten und Agenturen mit mehr Möglichkeiten eine Option ist. Wie viele Produzenten von dem neuen Angebot gebrauch machen, bleibt zunächst abzuwarten, denn es hagelte auch Kritik am neuen Angebot: Hier muss der Produzent die üblichen 30% Provision an Apple zahlen, das dürfte gerade bei kleineren Shows de facto zu einem trockenen Brunnen führen.

Immerhin, die Sendungen können nach wie vor auch außerhalb von Apple Podcasts monetarisiert werden. Zugleich hat ‚Apple heute die neuen Podcast-Channels ausgerollt, ein weiteres Feature, das seine Nützlichkeit erst noch beweisen muss.

