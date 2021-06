Home Apple Podcast-Abos kommen später: Apple kämpft noch immer mit App-Performance

Podcast-Abos kommen später: Apple kämpft noch immer mit App-Performance

Apples Podcast-Abos verspäten sich: Ursprünglich war geplant, die kostenpflichtigen Abos für zahlende Kunden von Premium-Angeboten im Mai an den Start zu bringen. Nun wird es laut Apple irgendwann in diesem Monat so weit sein. Die Verschiebung wurde laut Apple notwendig, um die Nutzererfahrung für das neue Angebot zu verbessern. Verbesserungen hat die Podcasts-App auch dringend nötig, denn noch immer läuft nicht alles rund. Wie verhält sich die Podcasts-App aktuell bei euch?

Die Spring-Keynote nutzte Apple auch zur Vorstellung der neuen Podcast-Abos. Diese geben Podcast-Produzenten die Möglichkeit, Premium-Inhalte bereitzustellen, die nur für zahlende Nutzer zugänglich sind. Hierfür lassen sich variable monatliche Abo-Preise festlegen, von denen natürlich die übliche 30% an Apple gehen.

Vor diesem Hintergrund sind diese neuen Abos nur für wenige Podcast-Produzenten interessant, aber auch die müssen sich jetzt gedulden. Die neuen Abos sollten eigentlich schon im Mai starten, kommen jetzt aber irgendwann im Juni. Apple nennt in einer E-Mail an Podcaster den laufenden Monat als Zeitfenster für den Launch, jedoch kein konkretes Datum.

Es knirscht und klemmt in Apples Podcast-Universum

Die zusätzliche Zeit benötige Apple nach eigenen Angaben, um die beste Nutzererfahrung für das neue Angebot zu realisieren, da täglich hunderte neue Abos und Channels kreiert werden, sei die Verzögerung nötig geworden.

Was Apple nicht sagt, aber auch zur Gleichung gehören dürfte: Nach wie vor läuft vieles nicht rund in der Podcasts-App, wir hatten in einer früheren Meldung bereits über diese Probleme berichtet. So werden nach wie vor häufig Podcasts nicht korrekt synchronisiert beziehungsweise neue Folgen nicht angezeigt respektive abgerufen. Diese Probleme sollten eigentlich mit dem Update auf iOS 14.6 behoben werden, dies ist aber nicht konsistent gelungen, wie wir auch in der Redaktion reproduzieren können. Dennoch ist iOS 14.6 laut Release Notes prinzipiell für die neuen Abos vorbereitet, es bleibt abzuwarten, ob sie dann später serverseitig aktiviert oder erst in einem weiteren Update endgültig freigeschaltet werden.

Wie gut funktioniert die Podcasts-App bei euch?

Angesichts der sich offenbar fortsetzenden Probleme mit der Podcasts-App wollen wir noch einmal die Frage an euch richten: Beobachtet ihr noch immer Probleme mit der App und falls ja, welcher Natur sind die Störungen bei euch?

