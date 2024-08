Home Sonstiges Kritik in Thailand: Apple zieht nächsten Spot zurück

Kritik in Thailand: Apple zieht nächsten Spot zurück

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 6. August 2024 um 11:11 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Die Werbekampagnen von Apple sind normalerweise das Maß aller Dinge. 2024 sieht das anders aus. Nach einem missglückten iPad-Spot zieht Apple nun ein weiteres Video zurück und entschuldigt sich öffentlich.

Konkret geht es um einen Comedy-Film über Thailand. In der Filmreihe „The Underdogs“, erfüllen die Protagonisten in der neuesten Folge so ziemlich jedes Klischee über Thailand: Ein armes, abgehängtes Land, in dem sich die immer aufgedreht scheinenden Bewohner in Tuk Tuks fortbewegen. Grund genug für einige Thailänder und deren Politik, Kritik an Apple zu äußern. Das Unternehmen hat den Kurzfilm mittlerweile offline genommen und sich entschuldigt.

Thailands Politik ruft zum Boykott auf

„The Underdogs“ ist eine Reklame-Filmreihe, welche Apple während der Corona-Pandemie gestartet hat. Zu Beginn ging es darum, den „Work from Home“-Spirit mit Apple Produkten zu vermarkten. In der aktuellen Folge suchen die Mitarbeiter, die inzwischen eine eigene fiktive Produktionsfirma gegründet haben, nach einem geeigneten Drehort für einen anstrengenden Kunden. Die Wahl fällt auf Thailand, hier nimmt das Geschehen seinen Lauf.

Kurz nach der Veröffentlichung haben sich Politik und Gesellschaft des asiatischen Landes negativ über den Kurzfilm geäußert. Wie Bloomberg berichtet, gab es Aufrufe zum Boykott. Ein Politiker nannte die Produktion „sehr unglücklich“ und rief sein Volk dazu auf, keine Apple-Produkte mehr zu kaufen.

Der Film ist mittlerweile nicht mehr abrufbar, Apple entschuldigte sich öffentlich: „Unser Ziel war, den Optimismus und die Kultur des Landes zu feiern und wir entschuldigen uns dafür, die Lebendigkeit des heutigen Thailands nicht voll erfasst zu haben“

Es ist 2024 schon die zweite Entschuldigung dieser Art. Bereits nach der Kritik an Apples Spot zum neuen iPad Pro mit M4 ruderte Apple zurück. Der Clip, in dem eine hydraulische Presse diverse Kunstinstrumente zerstörte, die aufgrund des iPads nicht benötigt werden, stieß auf harte Kritik von einigen Künstlern.

Anders als im heutigen Fall, ist das Video aber noch online.

