Preiserhöhung: Philips Hue-Lampen bald mehr als 16% teurer

Verfasst von Patrick Bergmann // 25. April 2022 um 20:21 Uhr // Hardware // // 2 Kommentare

Die aktuellen Geschehnisse sorgen dafür, dass Lieferketten in nahezu allen Bereichen extrem angespannt sind. Das drückt sich in langen Lieferzeiten aus, wenn die Ware plötzlich nicht mehr im Regal oder im Online-Shop ist. Auch preislich macht sich das bemerkbar, unter anderem bald bei , Philips Hue.

Hue-Produkte werden deutlich teurer

Der Anbieter Signify wird die Preise von über 250 Hue-Produkten ab dem 1. Mai deutlich erhöhen, dies sickerte über Hueblog.de durch. In absoluten Zahlen wird der Aufpreis 40 Euro betragen, doch prozentual wird die Preiserhöhung erst so richtig deutlich. Die Preise werden um bis zu 16,67% angehoben und wird besonders an der smarten Zwischensteckdose deutlich. Die ist aktuell noch für 29,95€ zu haben, ab dem 01. Mai kostet sie 34,95€. Macht zwar nur 5,00€ aus, die entsprechend aber mehr als 15%. Richtig offensichtlich wird es bei den teuren Leuchtmitteln wie der Hue Ensis oder der Hue Centris. Hier müssen Kunden ab dem Monatswechsel 40 Euro mehr auf den Tisch legen.

Freie Händler dürften zeitnahe mitgehen

Die Preiserhöhung wird mit Monatswechsel direkt im hauseigenen Shop von Hue aktiv geschaltet. Wie es bei freien Händlern wie Amazon und Co. aussieht, ist derzeit unklar. Tendenziell denken wir, dass hier ebenfalls zeitnahe die Preise angepasst werden. Wer also noch eine Hue Ensis braucht oder haben will, sollte direkt zuschlagen. Wer also noch eine Hue-Steckdose und Co. benötigt, sollte jetzt zuschlagen:

