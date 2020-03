Philips Hue stellt Support für erste Bridge ein

Heute gab Philips über Twitter bekannt, dass der Support für die erste Bridge zum 31. März endet und nicht weiter mit Updates unterstützt wird. Zwar lässt sich die V1-Bridge noch weiter bedienen und über die V1-App steuern, doch Updates gibt es künftig keine mehr.

Dass Geräte in unserem Alltag immer öfter den Software-Tod sterben ist spätestens seit dem iPhone 5s ins Bewusstsein getreten und wurde durch Sonos letztes Jahr erst zementiert. Nun betrifft es also auch erstmal Produkte im Smart-Home-Bereich und wird uns nicht zum letzten Mal begegnen.

Denn die Liste der Smart-Home-Produkte, welche in die Jahre kommen, wird in den kommenden Monaten und Jahren sicherlich stetig länger werden und der Support endet.

Das aufkommende Thema wird uns deshalb beschäftigen denn es stellt sich zwangsläufig die Frage, wie sich die Produkte nach eingestelltem Support verhalten. Wie können sie genutzt werden? Welche Funktionseinschränkungen treten auf? Können neue Produkte des Herstellers im bestehenden Setup eingebunden werden?

After April 2020 no software updates will be made available for the Hue Bridge v1 and compatibility with our online services will be terminated at that time. The Hue Bridge v1 can still be controlled locally via the dedicated Philips Hue Bridge v1 app. >>

— Philips Hue (@tweethue) March 6, 2020