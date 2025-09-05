Nanoleaf 4D 4D Screen Mirroring Lightstrip V2: ab sofort erhältlich

Wer ein immersiveres TV-Bild haben will, musste einen Ambient-TV von Philips kaufen oder die Hue Sync Box. Es handelt sich dabei um eine Steuereinheit, die am HDMI-Port angeschlossen und mit Leuchtmitteln gekoppelt wird. Vor gut zwei Jahren gab es so etwas auch von Nanoleaf, nun ist dessen Nachfolger verfügbar.

4D Screen Mirroring Lightstrip V2 von Nanoleaf vorgestellt

Das Produkt wurde kurz vor der IFA 20215 bereits offiziell vorgestellt und hat einige Upgrades bekommen: der Lightstrip ist jetzt im Zickzack-Format gestaltet und kann so laut Hersteller einfacher an Fernsehern bis zu 65 Zoll angebracht werden. Bei kleineren Bildschirmen kann der Lichtstreifen zugeschnitten werden, wobei die Lichteffekte dann an die neue Größe adaptiert werden.

Nanoleaf hat zudem die Farbdarstellung bei weißen Farben optimiert und zudem an der Farbpräzision gearbeitet. Zudem gibt es mit der App-Option „Sync+“ die Möglichkeit, andere Nanoleaf-Leuchtmittel für die immersive Farbdarstellung des TV-Bildes einzubinden. Last but not least wird nun auch Musikwiedergabe unterstützt, dafür braucht es jedoch die App des Herstellers. Dank Matter kann das System in Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings eingebunden werden.

Preise und Verfügbarkeit

Bei den unterstützten TV-Modellen gibt es aber einen Rückschritt, die neue Version ist nur noch für TV´s mit 55″ bzw. 65″ kompatibel. Preislich startet die Variante für einen 65″ TV bei 99,99 Euro und bewegt sich auf dem Niveau des Vorgängers. Im Lieferumfang für die drei verschiedenen Größen ist ein Lichtstreifen mit vier Befestigungen sowie die Kamera und der Controller enthalten, bestellbar ist das Ganze auf der Webseite des Herstellers.