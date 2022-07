Home Sonstiges Peloton macht es wie Apple: Produktion wird vollständig ausgelagert

Peloton gibt die Fertigung in eigenen Produktionsstätten auf. Stattdessen arbeitet der Sportartikelhersteller in Zukunft nur noch mit Auftragsfertigern – wie Apple. Peloton war einer der großen Corona-Gewinner, ist jedoch in den letzten Monaten in ernste Schwierigkeiten geraten.

Peloton baut seine Produktion um: Der Hersteller von Sportartikeln und Vermarkter dazu passender Abo-Pakete setzt nicht länger auf eine Produktion in eigener Hand. Man werde komplett aus der Eigenproduktion aussteigen, erklärte Chief Supply Chain Officer Andrew Rendich im Gespräch mit der Agentur Bloomberg.

Stattdessen werde man die Produktion auslagern, das ermögliche es Peloton, die Fertigung passend zum Marktbedarf herauf- oder herunter zu fahren. Tatsächlich sei der Verzicht auf die eigene Produktion das beste, was Peloton in der aktuellen Situation nur tun könne, so der Chef der Lieferkettenkoordination. Dass die vollständige Abhängigkeit von einem oder mehreren Fertigern auch ganz neue Probleme mit sich bringen kann, erwähnt er nicht.

Peloton macht es wie Apple

Zuvor hatte Peloton noch geplant, eine weitere Fertigungsstätte in Troy, Ohio zu errichten. Nun aber finden sich in der Lieferkette von Peloton bald ähnliche Namen wie in der von Apple: Die Touchscreen für die Laufbänder und Fahrräder wird bald Quanta Computer liefern, der größte Auftragsfertiger von MacBooks.

Weitere Komponenten werde man von Pegatron beziehen, einem großen iPhone-Fertiger.

Peloton war nach der Pandemie in erhebliche Schwierigkeiten geraten, Apfelpage.de berichtete. Die Nachfrage nach den teuren Produkten und Abos war nach Ende der meisten Corona-Maßnahmen dramatisch eingebrochen und die Investoren warfen dem Management Versagen in der Unternehmensführung vor und sägten es ab. Die Suche nach einem Käufer war dann der nächste logische Schritt, der aber noch nicht vollzogen wurde. Apple wurde ebenfalls als Übernahmekandidat gehandelt, in dieser Richtung ist allerdings eher nichts zu erwarten.

