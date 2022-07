Home Daybreak Apple Mögliches Design der Apple Glasses | alte Apple-Geräte werden aussortiert | neues iPad im internen Test? – Daybreak Apple

Guten Morgen an die Apfelpage-Leserschaft! Wann die Apple Glasses kommen, ist weiterhin unklar. Ein ähnliches Produkt zeigt dafür nun ein mögliches Design. Ferner setzt Apple zwei Geräte auf die Vintage-Liste und testet außerdem intern ein iPad mit OLED. Die News zum Tag.

So könnten die Apple Glasses aussehen

In der aktuellen Gerüchteküche ist immer wieder zu hören, dass Apple in naher Zukunft ein Mixed-Reality-Headset herausbringen wird. Dieses soll den VR-Headsets von anderen Herstellern ähneln, aber auch mit externen Kameras für AR-Funktionalitäten kommen. Etwas später soll Apple die „Apple Glasses“ mit dem Aussehen einer herkömmlichen Brille vorstellen. Wie so etwas konkret aussehen könnte, zeigte Oppo nun mit der Air Glass. Bei dieser handelt es sich um eine normale Brille mit einem abnehmbaren Teil, in dem die Technik steckt. Ob Apple ein ähnliches Konzept für die Glasses erarbeitet, wird sich zeigen.

MacBook Pro 2016 und iPad Pro 9,7“ auf der Vintage-Liste

Mit dem MacBook Pro aus dem Jahr 2016 tat sich Apple bekanntlich keinen Gefallen. Das MacBook gehörte zu den ersten, welches ausschließlich USB-C-Ports beherbergte, was besonders Pro-Nutzer abschreckte. Zudem sorgte die Butterfly-Tastatur für viele Probleme und die damals neue Touch Bar hat bis heute nicht viele Fans. Daher setzt das Unternehmen aus Cupertino dieses Modell gemeinsam mit zwei iMacs aus 2015 auf die Vintage-Liste. Ebenfalls ist das iPad Pro mit dem 9,7 Zoll großen Display davon betroffen.

OLED-iPad wird intern getestet

Apple dürfte dem Vernehmen nach schon länger an iPads mit OLED-Displays basteln, wie wir bereits mehrfach berichteten. Südkoreanischen Medien zufolge habe Apple nun erste Prototypen solcher Geräte für Tests erhalten. Diese sollen mit Panels von Samsung und LG ausgestattet sein, welche mit einem besonders scharfen Bild punkten, wie es heißt. Weiters sollen diese Modelle extrem flach und leicht sein.

Darüber berichteten wir außerdem

Beta von WhatsApp für Apple Silicon ist da

Bislang bot WhatsApp keine native Version seiner App für den Apple Silicon an. Die erste Beta mit Anpassungen für Apple-Prozessoren ist nun verfügbar und soll sogar um einiges schneller als die Webversion sein.

iOS-App von YouTube unterstützt endlich Bild-in-Bild

Nachdem YouTube nun jahrelang daran gearbeitet hatte, wird Bild-in-Bild in der iOS-App nun global ausgerollt. Die ganze Sache hat aber einen Haken: Will man diese Funktion außerhalb der USA nutzen, benötigt man ein Premium-Abo.

Peloton lagert Produktion aus

Peloton fertigte seine Produkte immer in eigener Hand. Nun sollen aber Auftragsfertiger die Produktion übernehmen. Der Grund: So kann man die Fertigung dem Marktbedarf anpassen.

Das war die Zusammenfassung der gestrigen News. Einen schönen Mittwoch!

