Siri und Apple Intelligence machen tatsächlich einen großen Sprung, nur nicht bei uns. Die neuen KI-Funktionen und die neue Siri werden vorerst nicht in der EU verfügbar sein, wie Apple auf der Keynote ankündigte.

Apple hat heute neben iOS 27 und Co. auch die erwartete, von Grund auf neue Siri vorgestellt. Die soll jede Menge Kontextwissen nutzen und bei zahlreichen Alltagsaufgaben helfen können, einiges davon klingt in der Präsentation von anderen KI-Vorreitern sattsam bekannt, andere angekündigte Fähigkeiten von Siri AI erscheinen durchaus interessant – allein, wir werden sie nicht nutzen können.

Siri AI vorerst nicht in der EU

Die neue Siri AI wird es vorerst nicht für Nutzer in der EU geben, wie man auf der Keynote in einem Nebensatz lapidar mitteilte. Man arbeite hart daran, die neuen Funktionen auch hier her zu bringen. Dass Siri AI früher oder später auch in der EU starten wird, ist so gut wie sicher. Aber Apple versucht einmal mehr, seine Marktmacht einzusetzen, um von der EU-Kommission Zugeständnisse in Wettbewerbsfragen zu erzwingen. Wann und zu welchem Preis man sich zwischen Brüssel und Cupertino einigen wird, bleibt vorerst offen.