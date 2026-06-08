iOS 27 und Co.: Beta 1 ist da

Apple hat heute offiziell iOS 27 und Co. vorgestellt.

Die Betas können ab sofort bei Apple geladen werden.

Die finalen Versionen werden Nutzer im Herbst laden können.

Apple hat heute Abend auf der Keynote zur WWDC 2026 iOS 27, macOS 27 und die übrigen Betas der kommenden Systemversionen der Öffentlichkeit gezeigt. Wie üblich erscheinen auch umgehend nach dem Auftakt zur jährlichen Entwicklerkonferenz die ersten Betas der neuen Hauptversionen.

iOS 27 und Co. als Beta 1 verfügbar

So können interessierte Nutzer nun die erste Beta von iOS 27 laden und installieren, vorausgesetzt, sie sind für das Beta-Programm von Apple registriert. Dann muss zudem noch der Bezug von iOS 27-Betas in den Einstellungen aktiv sein. Wer bislang iOS 26-Betas bezog, muss hier umstellen.

Aber Vorsicht: Eine Beta 1 sollte nicht auf einem produktiv genutzten Gerät verwendet werden. Es können zahlreiche, auch gravierende Bugs und Probleme auftreten, auch kann ein Gerät durch die Installation der Beta unbenutzbar werden.

Die finalen Versionen der kommenden Updates erscheinen wie üblich im Herbst für alle Nutzer.