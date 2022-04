Home Deals Osterangebote bei Amazon – Tag 5: Günstige Rollen für den Mac Pro, Ladestationen und Geheimtipp für In-Ears

Osterangebote bei Amazon – Tag 5: Günstige Rollen für den Mac Pro, Ladestationen und Geheimtipp für In-Ears

Verfasst von Patrick Bergmann // 5. April 2022 um 11:15 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Die Oster-Angebote bei Amazon sind in vollem Gange und es ist bereits der fünfte Tag. Auch heute haben wir ein bisschen für euch gestöbert und ein paar interessante Deals gefunden. Und wer ein Mac Pro hat, sollte ganz besonders aufmerksam lesen.

Oster Angebote

AirPower hat es bekanntlich nie zur Marktreife geschafft, dennoch gibt es ein paar interessante Alternativen. Eine davon kommt von Anker und lässt sich heute für nur 50 Euro mitnehmen. Außerdem haben wir noch diese Angebote für euch gefunden:

Highlight zum Abschluss

Wie versprochen, gibt es zum Abschluss noch das Highlight. Der neue Mac Pro ist vom Design ein wirklich schöner Computer und, wenn man will, auch mobil. Dafür muss man aber tief in die Tasche greifen – wer die Rollen nicht bei der Bestellung des Mac Pro dazunimmt, zahlt später rund 849,00€. Mit Sicherheit einer der absurdesten Preise von Apple. Schnäppchenjäger können heute aber 600€, via Amazon werden die Rollen im Set für knapp 247 Euro angeboten.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!