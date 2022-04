Home Apps AppSalat AppSalat: Spiele, die niemals langweilig werden

AppSalat: Spiele, die niemals langweilig werden

Jeder hat Spiele, die man sofort auf jedes neue iPhone oder iPad lädt und welche einem niemals langweilig werden. Welche Titel das bei uns sind, lest ihr in diesem AppSalat.

Candy Crush

Candy Crush ist zwar schon seit Jahren auf dem Markt, kann aber immer noch so viele Spieler überzeugen. In jedem Level muss man eine bestimmte Mission erfüllen, zum Beispiel alle Schokoladenfelder durch Gruppieren von gleichen Süßigkeiten zerstören. Das Ganze ist simpel, doch mit mehreren tausend Puzzeln ist man einmal eine Zeit lang beschäftigt.

Alto’s Odyssey

Die Alto’s-Reihe umfasst mittlerweile bereits drei Ausgaben, wovon die neueste, welche den Titel „The Lost City“ trägt, nur mit einem Abo für Apple Arcade spielbar ist. Der Sinn und Zweck hinter der Trilogie lässt sich aber kurz und knapp zusammenfassen. Jedes Mal durchquert ihr mit Alto und seinem Snowboard die Level im Jump-And-Run-Stil, wodurch ihr immer mehr Gegenstände und Level freischaltet und euch so immer weiter vorkämpft. Dennoch gibt es genug Unterschiede zwischen den einzelnen Editionen, sodass es nie langweilig wird.

True Skate

True Skate eignet sich besonders gut für kurze freie Momente. Wir haben es hier mit einem Finger-Skateboard-Spiel zu tun, welches ihr im Hochformat spielt, wodurch es sich wohl am besten am iPhone bedienen lässt. Hier geht es eigentlich um eine Sache, nämlich das Ausführen von Tricks, welche man auch ausführlich erklärt bekommt. Alternativ dazu kann man in Challenges spielen.

Asphalt 8 und Asphalt 9

Etwas rasanter geht es da in Asphalt 8 und Asphalt 9 zu. In beiden Teilen der Rennspiel-Reihe fahrt ihr mit schnellen Autos und Motorrädern gegen andere um die Wette. Am wichtigsten ist es dabei natürlich, als Erstes über die Ziellinie zu fahren, aber auch die vorgegebenen Aufgaben für zusätzliche Goodies auszuführen. Immer einmal wieder gibt es auch spezielle Events, die für mehr Abwechslung sorgen.

Hay Day

In Hay Day baut ihr eine Farm, die euch euer Onkel hinterließ, nach und nach auf. Dabei müsst ihr mit jedem Level neue Produktionsgebäude bauen. Diese Erzeugnisse davon könnt ihr dann im Schiff verladen, im Straßenverkauf anbieten, euren Bestellern zukommen lassen oder den Stadtbesuchern verkaufen. Relativ bald habt ihr dann außerdem die Möglichkeit, das Gemeinschaftsgebäude wieder aufzubauen. Das erlaubt es euch, Gemeinschaften mit anderen Spielern zu bilden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!