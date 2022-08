Home Apple Onvis bringt günstigere Version seines HomeKit-Lightstrip auf den Markt

Wer auf der Suche nach einem günstigen Lightstrip für HomeKit ist, kann neben Meross auch zu Onvis greifen. Und der Hersteller hat eine neue Version seines RGB-Lightstrip auf den Markt gebracht.

Onvis Lightstrip Kameleon K1-5BS

Onvis hat bereits einen LED-Lightstrip auf RGB-Basis im Programm, der de facto fast identisch zu dem neuen Modell ist. Doch nur fast, denn es sind die Details. Das neue Modell verzichtet nämlich bei den LEDs auf die Beschichtung mittels Kunstharz, was den Zusatz „Unsealed“ erklärt. Im Alltag bei einer festen Installation dürfte das jedoch nicht ins Gewicht fallen. Unter Umständen muss man etwas aufpassen, wenn man den neuen Lightstrip um Ecken herum befestigt.

Eingebunden wird auch diese Variante direkt über WLAN, allerdings nur im 2,4 GHz-Frequenzband. Dank HomeKit-Zertifizierung lässt sich der Kameleon K1-5BS direkt in die Home-App integrieren, doch hier lauert eine Stolperfalle. Wer nämlich die Kameleon-Funktion, also die Lichtshow ausprobieren will, muss die App von Onvis bemühen. Darüber werden auch alle zukünftigen Firmwareupdates eingespielt.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Lightstrip lässt sich ab sofort bei Amazon bestellen. Für 5 Meter Länge werden regulär 39,99€ fällig, die jedoch zurzeit um 10% auf 35,99€ reduziert sind. Jedoch lässt sich aktuell direkt auf der Produktwebseite ein weiterer 20%-Coupon aktivieren, womit der Preis auf unter 29€ gedrückt werden kann.

