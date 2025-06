Offizielle Aussage: Neue Siri kommt nicht vor 2026

Auf der WWDC 2024 hat Apple große Neuerungen für seine Sprachassistentin angekündigt, ohne diese in iOS 18 zu veröffentlichen. Die Entwicklerkonferenz in diesem Jahr verlief dann beinahe ohne Erwähnung von Siri. Die angekündigte zweite Generation wird auch in diesem Jahr nicht starten, gibt Apple nun in einem viel beachteten Interview an.

Craig Federighi und Greg Joswiak haben sich nach der WWDC 2025 in mehreren Interviews teils unerwartet kritischen Fragen zu Siri gestellt. Sowohl ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit dem Wall Street Journal (WSJ), in dem die Gastgeberin hartnäckig auf Apples defensive Position im KI-Rennen pochte, als auch das Hin und Her in Tom’s Guide bekommen aktuell viel Aufmerksamkeit. In letztgenanntem Interview bestätigt Joswiak, dass Siri 2.0 nicht vor 2026 erscheinen wird.

Grundlegende Siri-Struktur für Verzögerung verantwortlich

Das sich Federighi und Joswiak derartigen Interviews stellen, gilt als überraschend. Erst kurz vor der WWDC haben die beiden einen traditionellen Besuch bei John Gruber ausgeschlagen, der für die Aufdeckung der Siri-Problematik verantwortlich zeichnet. Der Vorwurf, Apple habe mit nicht existenten Features geworben, zog eine Klage wegen Irreführung in den USA nach sich. Im Gespräch mit dem WSJ widerspricht Federighi dem eindeutig und macht die Komplexität der Anfragen und Anforderungen an Siri für die Verzögerung verantwortlich.

Apple habe ausschließlich mit fertigen Versionen geworben, sei im Endeffekt aber mit der Qualität nicht zufrieden gewesen. Im Anschluss teilte man die Entwicklung auf: Eine Basisstruktur erledige sämtliche Grundfunktionen, eine komplexere Architektur sei für die versprochenen Features wie persönliche Kontexte und On-Screen-Awareness zuständig. Diese in einen qualitativ hochwertige Antworten liefernden Zustand zu bringen, wird wohl noch mindestens bis ins nächste Jahr dauern.