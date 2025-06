Apple TV+ stellt Trailer zur Doku „The Wild Ones“ bereit

Neben wirklich guten Serien punktet der Streamingdienst in unseren Augen vor allem mit seinen Dokumentationen. Kommenden Monat feiert eine weitere Naturdoku ihr Debüt, nun ist der Trailer verfügbar.

Trailer für „The Wild Ones“ ist nun verfügbar

Die Doku wurde von Apple TV+ bereits angekündigt und soll sich die Tiere zeigen, die besonders vom Aussterben bedroht sind. Mit dem ehemaligen Royal Marines Commando und Expeditionsführer Aldo Kane, dem Wildtier- und Kamerafallen Declan Burley und dem ökologischen Geschichtenerzähler und Tierheimter Vianet Djenguet verbindet „The Wild Ones“ Abenteuer mit bahnbrechender Wissenschaft und Naturschutz. Nun ist der Trailer endlich verfügbar:

„The Wild Ones — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Die Doku besteht dabei aus insgesamt sechs Folgen, die alle zum Start ab dem 11. Juli 2025 verfügbar sein werden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.