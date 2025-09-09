Offiziell: Neue Apple Watch Series 11 vorgestellt

Apple hat auf seiner jährlichen September-Keynote soeben die elfte Generation seiner Smartwatch vorgestellt. Die Apple Watch Series 11 bekommt dabei spannende Neuerungen.

Apple Watch 11 mit neuem Akku

Eine Neuerung betrifft den Akku der Apple Watch Series 11. Bis zu 24 Stunden sollen mit einer Ladung möglich sein, bisher war nach etwa 18 Stunden Schluss.

Bluthochdruck-Warnung und Schlaf-Score

Ein Feature, auf das viele gewartet haben, ist eine Bluthochdruck-Warnung. Die Apple Watch Series 11 nutzt dafür verschiedene Algorithmen und den bereits bekannten Herzfrequenzsensor.

Neu ist ebenfalls der Schlaf Score, der bestehende Schlafdaten nutzt und morgens in hoch oder niedrig kategorisiert.

Resistenteres Display

Das Display bekommt eine neue Schutzschicht, die doppelt so kratzfest sein soll wie im Vorgänger.

5G ersetzt LTE

5G hält Einzug in die Apple Watch. Bisher waren lediglich LTE-Verbindungen möglich. Ob Apple sein eigenes C1-Modem nutzt, verrät die Keynote noch nicht.