Für den Einsteig: Die neue Apple Watch SE 3 ist da

Die Apple Watch SE bekommt einen Nachfolger. Apple hat soeben die dritte Generation der Einstiegs-Smartwatch aus Cupertino gezeigt. In diesem Artikel beschreiben wir alle Neuerungen der Apple Watch SE 3 2025.

Neuerungen sind überschaubar

Die günstigste Apple Watch holt im Vergleich zur normalen Series etwas auf. Neu an Bord sind der S10 Chip, ein Temperatur-Sensor sowie ein Always-On-Display. Außerdem lassen sich nun Medien über die integrierten Lautsprecher wiedergeben.

Weitere Neuerungen wie 5G, Fast Cahrging und den Schlaf-Score bekommt die SE 3 analog zur Apple Watch Series 11, über die ihr hier lesen könnt.