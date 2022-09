Home Apps Office 365: Neue Version im Oktober setzt mindestens macOS 11 Big Sur voraus

Office 365: Neue Version im Oktober setzt mindestens macOS 11 Big Sur voraus

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. September 2022 um 10:01 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

Wer viel korrespondiert, seinen Mac vorwiegend beruflich benötigt oder Kinder im Schulalter hat, wird um Office 365 kaum herumkommen. Doch hier gilt es, demnächst wachsam zu sein, wenn der Mac noch mit macOS Catalina unterwegs ist. Grund ist das kommende Update von Office 365, welches traditionell im Oktober ausgerollt wird.

Office 365 16.67 setzt macOS 11 Big Sur voraus

Die aktuelle Version 16.676 wird im Oktober 2022 vom Nachfolger 16.67 abgelöst und im Zuge dessen hat Microsoft das entsprechende Support-Dokument aktualisiert. Was so lapidar klingt, hat jedoch Folgen. Bekanntlich werden nämlich nur die drei letzten Versionen von macOS unterstützt und hier solltet ihr hellhörig werden. Denn im Oktober wird Apple macOS 13 Ventura zum Download bereitstellen und dementsprechend ist, rückwärts gerechnet, macOS 11 Big Sur dann das älteste Betriebssystem, welches von Office 365 in Version 16.67 supported wird.

macOS Catalina wird nicht mehr unterstützt

Wer zu dem Zeitpunkt immer noch auf macOS Catalina unterwegs ist, kann Version 16.66 zwar nutzen, das Update auf 16.67 wird jedoch verweigert. Grundsätzlich ist das jedoch keine gute Idee, da Microsoft ab diesem Zeitpunkt auch keinerlei Sicherheitsupdates mehr bereitstellen wird. Im Zuge dessen möchten wir zudem darauf hinweisen, dass macOS Catalina von Apple mit dem Release von macOS 13 Ventura ebenfalls keinerlei Software-Support mehr erhält. Wer also noch macOS 10.15 installiert hat, der sollte dringend umsteigen. Last but not least erlauben wir uns noch den Hinweis, dass Office 365 gerade wieder mit drei Zusatzmonaten im Angebot ist, das mitgelieferte Antivirensystem rührt ihr jedoch bitte nicht an:

