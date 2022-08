Home Smart Home HomeKit: Diskrepanzen zwischen Home-App und API für Entwickler

Entwickler haben die Möglichkeit, mithilfe der HomeKit-API Apps zu entwickeln, welche die Home-App um Funktionen erweitern können. Allerdings kommt die Home-App auch mit Features, welche in der API nicht enthalten sind. Diese Unterschiede wurden nun genau analysiert und zusammengefasst.

Für den Einstieg in die HomeKit-Welt bietet die auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac vorinstallierte Home-App alles, was man sich als Anfänger wünschen könnte. Allerdings könnte der Funktionsumfang in erster Linie für Power-Nutzer oft noch größer sein. Gleichzeitig gibt es einige Dinge, die nur Home kann, nicht aber die Entwicklerschnittstelle, wie die Developer von Controller for HomeKit nun auf ihrer Webseite erklären. Dadurch werden Apps von Drittanbietern weniger nützlich.

Und das ist schade, denn der Code ist in den Fällen, in denen es Unterschiede gibt, in HomeKit bereits vorhanden. Apple müsste ihn lediglich für andere Entwickler freigeben.

HomeKit-API: Diese Funktionen sind eingeschränkt

Ein Beispiel, welches in Bezug auf die Einschränkungen genannt wird, sind versteckte Geräte. HomePods, Apple TVs und Fernseher mit HomeKit sind über die API etwa nicht sichtbar, wodurch sie auch nicht in anderen Apps außer Home verwaltet werden können. Für Automationen fallen diese Geräte deshalb ebenfalls weg. Daraus folgt natürlich auch, dass Lautsprecher und die Medienwiedergabe nicht von Dritt-Apps beeinflusst werden können.

Außerdem gibt es einige einschneidende Unterschiede beim Thema Automation. In Apps, welche die HomeKit-Schnittstelle implementieren, müssen alle Automation eine Szene starten. In Home ist es dagegen möglich, Befehle direkt an einzelne Produkte zu senden. Das wird vor allem dann problematisch, wenn man das Limit von 100 Szenen überschreitet. Zusätzlich dazu gibt es nur eine limitierte Auswahl an Auslöser für Abläufe. So kann beispielsweise nur Apple die Abreise oder Ankunft einer Person als Auslöser verwenden.

Es sind noch einige weitere Einschränkungen im oben verlinkten Artikel erwähnt. Im Zuge dessen wurde auch eine Petition angelegt, mit der man Apple zum Handeln auffordern möchte. Diese Petition findet ihr hier.

