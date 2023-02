Nuki: Matter wird unterstützt, kommt jedoch wohl mit neuer Hardware

Mit dem Update auf iOS 16.4 wird Apple seine neue HomeKit-Architektur wieder zurückbringen und damit Matter vollumfänglich unterstützen. Das ist wichtig, denn der neue Standard kommt noch nicht so recht voran. Die Hersteller setzen Matter doch recht schleppend um und damit kommen wir zu Nuki. Der Hersteller aus Österreich hat nun Farbe bekannt.

Vor rund einer Woche stellte Nuki seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr vor: Rund 133.000 Smart Locks konnte man verkaufen. Will Nuki weiter wachsen, muss man Matter unterstützen. Dies ist beim Hersteller nun angekommen, wie eine Passage aus dem Geschäftsbericht unterstreicht:

“Eine Sache ist bei Nuki in puncto Weiterentwicklung aktuell von besonderer Bedeutung: Matter. Dabei handelt es sich um den von der internationalen Connectivity Standard Alliance geschaffenen Standard, der Geräte zur Hausautomatisierung von unterschiedlichen Anbietern kompatibel machen wird. Denn: Die Vielfalt an Produzenten von Smart-Home-Systemen ist mittlerweile riesengroß. Funktioniert ein Gerät etwa mit Apple HomeKit, bedeutet das noch lange nicht, dass es das auch mit Amazon Alexa oder Google Assistant tut. Matter soll hier eine einheitliche Basis schaffen, Geräte verschiedener Systeme in einer App gemeinsam zu steuern. „Als Pionier in Sachen Smart Home ist es uns extrem wichtig, an der Definition dieses neuen Standards mitzuarbeiten. Wir kooperieren dazu im Rahmen der Matter Foundation eng mit internationalen Größen wie Apple, Google und Amazon“