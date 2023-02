Home Deals Software-Deal: WISO Steuer 2023 40% günstiger

Software-Deal: WISO Steuer 2023 40% günstiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. Februar 2023 um 15:10 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Es gibt einfach Dinge, die mag man nicht. Steine in den Schuhen etwa oder die jährliche Steuererklärung. Doch es hilft nichts, die muss man abgeben. Praktisch, wenn es die Software deutlich reduziert gibt.

WISO Steuer 2023 für 25,00 Euro

Die Steuersoftware aus dem Hause Buhl ist mittlerweile hinlänglich bekannt und selbsterklärend. Die Steuererklärungen aus dem Vorjahr lassen sich übernehmen und mit den aktuellen Daten pflegen. An dieser Stelle wollen wir noch zwei Hinweise geben: Kosten für Mobilfunkverträge und den DSL-Anschluss lassen sich zu 50% beruflich geltend machen, in der Regel fordert das Finanzamt keinen separaten Nachweis an. Und neu angeschaffte MacBooks können ab Kauf innerhalb von 12 Monaten linear abgeschrieben werden. Wer sich unsicher ist, schaut sich die Tipps der Steuersoftware an oder fragt einen Steuerberater. Heute gibt es WISO Steuer 2023 satte 40% günstiger:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!