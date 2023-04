Home Hardware Nothing ear(2) bekommen neue Firmware spendiert: Diese Verbesserungen erwarten Euch

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. April 2023 um 20:56 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Der Markt an kabellosen In-Ears mit ANC ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden, was für die AirPods mehr Konkurrenz bedeutet. Dabei sticht vorrangig Nothing heraus, die mit dem ear(2) bereits die zweite Generation veröffentlichten. Dafür gibt es nun ein wichtiges Firmwareupdate.

Neue Firmware für die ear(2)

Nothing hat bei den ear(2) nahezu alle Kritikpunkte der ersten Generation adressiert. Bessere Akkulaufzeit, Unterstützung für High-Res-Audio sowie Multipoint-Verbindung gehören dazu. Das neue Firmwareupdate 1.0.1.88 rollt Verbesserungen für genau diese Features aus. Anbei einmal der Beipackzettel des Updates:

Wir haben Fehler bei der Klangverzerrung bei Verwendung des LHDC-Codecs behoben.

Die allgemeine Latenzzeit des Sounds wurde verbessert.

Adaptive ANC wurde optimiert, so dass die Geräuschunterdrückung nun noch müheloser an unterschiedliche Klangumgebungen angepasst werden kann.

Die Genauigkeit der Anzeige des Verbindungsstatus beim Anschließen und Trennen des Ear (2) vom Strom wurde verbessert.

Optimierte Gesprächsqualität, damit die Stimme des Gesprächspartners besser zu verstehen ist.

Die In-Ear-Erkennungsfunktion wurde verbessert, um besser zu erkennen, wann Sie den Ton abspielen und pausieren.

Update lässt sich händisch einspielen

Im Gegensatz zu den AirPods lässt sich die neuen Firmware von Hand einspielen. Dazu müsst ihr lediglich die „Nothing X“-App (Affiliate-Link) auf dem iPhone öffnen, Ladecase daneben legen, aufklappen und auf das Zahnrad oben rechts klicken. Anschließend navigiert ihr zum Reiter „Firmware-Update“ und befolgt die Anweisungen.

