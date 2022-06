Home Apple NFL-Streaming: Apple kämpft weiter um amerikanische Volkssport-Lizenzen

Fußball, Baseball, Apple TV+ treibt seine Ambitionen im Sport-Streaming voran. Die Königsklasse des amerikanischen Sports fehlt allerdings noch, die NFL, die am meisten Geld kostet, potenziell aber auch die größten Zugewinnen an Zuschauern und somit auch Kunden verheißt, will sich noch nicht auf einen neuen Lizenzpartner festlegen.

Apple möchte Kunden nicht nur durch Originals, sondern auch Live-Inhalte anlocken und binden – hierbei setzt Apple TV+ bislang ausschließlich auf Sport. Apple TV+ hat inzwischen Lizenzen für amerikanischen Baseball, sowie seit kurzem auch für Fußball erworben, Apfelpage.de berichtete. Baseball ist bei den Amerikanern traditionell beliebt, Fußball dagegen eher ein Außenseitersport, aber keine Sportart bringt so viel Rummel und Aufmerksamkeit wie Football. Die milliardenschwere Profiliga NFL hatte ihre Sonntagsspiele bis 2022 an den Satellitendienst DirecTV lizenziert, der hatte zuletzt 1,5 Milliarden Dollar für die Rechte gezahlt.

Apple noch im Rennen

Für die Rechte in den folgenden Spielzeiten hatten laut Berichten Apple, Amazon und Disney geboten. Amazon hat bereits Erfahrung im Streamen von Sport-Events, auch von NFL-Spielen, Apple dagegen nicht. Die NFL hat dem Wirtschaftssender CNBC gegenüber bestätigt, Angebote von den drei Unternehmen erhalten zu haben, man habe sich aber noch nicht für einen Partner entschieden.

Bei DirecTV kostet das Abo für das Sunday Ticket einer Spielzeit rund 300 Dollar und aufgrund weiterer vertraglicher Vorgaben mit den Kabel-Networks wird auch ein neuer Partner hier nicht wesentlich niedrigere Preise anbieten können. Dagegen sollen die Lizenzkosten für die Spielzeiten ab 2022 auf bis zu zwei Milliarden Dollar steigen.

Wann die NFL Media, die für die Rechteverwertung zuständig ist, eine endgültige Entscheidung trifft, ist noch nicht klar. DirecTV ist bei alldem der Verlierer.

