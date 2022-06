Home iPhone iPhone 14: Erste Komponenten erreichen Fertiger

Die Produktion des iPhone 14 wird vorbereitet: Die neuen Smartphones erscheinen zwar erst im Herbst, die Massenproduktion muss aber demnächst beginnen, um einen pünktlichen Marktstart zu gewährleisten. Erste Zulieferer haben nun mit der Auslieferung von Komponenten begonnen.

Zeit wird es: Die Massenproduktion eines neuen iPhone-Modells beginnt fü gewöhnlich stets im Sommer, zumeist im Juli. Nun, gegen Juniende, bereiten sich offenbar die ersten großen Fertiger auf die Aufnahme der Massenfertigung vor. Einige Zulieferer haben damit begonnen, Komponenten an Fertiger wie Foxconn zu schicken, berichtet die in Taiwan erscheinende Zeitschrift Digitimes unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette aktuell für Abonnenten.

Ob die Lieferungen in der von Apple veranschlagten Größenordnung erfolgt sind, ist zunächst noch nicht klar.

Große Neuerungen nur im Pro-Modell des iPhone 14

Das iPhone 14 wird einige durchaus gravierende Neuerungen mit sich bringen, allerdings sind diese fast ausschließlich im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verortet worden. Die Pro-Modelle sollen unter anderem eine neue, 48 Megapixel auflösende Kamera erhalten, wie wir zuvor in verschiedenen Meldungen berichtet hatten.

Ebenfalls neu und deutlich erkennbar: Die Notch dürfte entfallen und durch ein Hole + Pill-Design ersetzt werden, Apfelpage.de berichtete. Und schließlich scheint zuletzt immer mehr darauf hinzudeuten, dass Apple erstmals ein Always-On-Display verbauen wird, wohl aber ebenfalls nur in den beiden iPhone 14 Pro-Modellen. Was an Neuerungen für die Basisversionen noch bleibt, ist allerdings fraglich, zumal diese beiden Geräte wohl nicht einmal den neuen A16-Chip erhalten werden.

