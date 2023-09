Home Daybreak Apple Neues zum iPhone 13, 14 und 15 nach der Keynote – Daybreak Apple

Neues zum iPhone 13, 14 und 15 nach der Keynote – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Der gestrige Tag stand im Zeichen der Keynote-Nachbetrachtung, die es auch die kommenden Tage noch geben wird. Die neuen iPhones und Apple Watch-Modelle geben Stück für Stück ihre nicht so prominent kommunizierten Spezifikationen preis – und sogar die AirPods Pro haben ein paar versteckte Extras bekommen. Willkommen zur Übersicht am Morgen!

Nein, wir hatten uns nicht bei dem Titel geirrt: Das iPhone 14 Pro war gemeint – nicht das iPhone 15.

Worum geht’s?

– Das iPhone 14 Pro hat eine 48 MP-Kamera: Bekannt.

– Das iPhone 15 hat jetzt auch eine 48 MP-Kamera und zwar auch in der Standardausführung.

– 48 MP-Bilder gab es am iPhone bislang nur im ProRAW-Format und die Aufnahmen sind riesig.

Was ist neu?

Das iPhone 14 Pro kann bald auch deutlich kleinere 48 MP-Bilder machen, hier die Infos.

Das iPhone 15 Pro kann auf externe Speicher aufnehmen

Das ist auch für Foto-Begeisterte – oder eher professionelle Nutzer – interessant: Das iPhone 15 Pro kann die riesigen 4K-ProRes-Videos direkt auf einen externen Speicher schreiben, so hält man sich sein iPhone frei, hier die Infos.

Das iPhone 13 mini ist weg

Das war zu erwarten und hatte sich angedeutet, nun ist es klar: Das iPhone 13 mini ist nicht länger Teil des Lineups – und ja, es hatte seine Fans, die werden sich aber wohl noch geraume Zeit auf einen adäquaten Nachfolger gedulden müssen, hier zu den Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Wem von euch ist schon einmal der Speicher auf der Apple Watch ausgegangen? Bislang waren es zumeist 32 GB, die intern zur Verfügung gestanden haben, jetzt aber ist es mehr, hier die Details.

iOS 17 kommt am Montag.

Das nächste Hauptupdate für das iPhone wird in der kommenden Woche für alle Nutzer veröffentlicht, hier die Infos, , die neuen Funktionen dürften den meisten von euch bekannt sein. Apropos, was sind denn eure Highlights?

Und vor der Installation von watchOS 10 solltet ihr wissen, was sich ändert.

Denn auf der Apple Watch wird sich durch das Update auf watchOS 10 ein wenig an der Bedienung ändern, das man vor dem Update wissen sollte, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Donnerstag wünschen.

-----

