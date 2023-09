Home iPhone Das iPhone 15 Pro schreibt ProRes-Videos jetzt direkt auf externe Speicher



Das neue iPhone 15 Pro kann ProRes-Videos direkt auf externe Festplatten aufnehmen. DAs ist eine deutliche Verbesserung für die Aufnahme in diesem Format, die schon nach kurzer Zeit riesige Größen erreichen.

Apple hat eine interessante und für ambitionierte Anwender äußert hilfreiche Verbesserung in die Videofähigkeiten des iPhone 15 Pro eingebracht: Die Aufnahme in ProRes ist nun auch direkt auf eine externe Festplatte möglich.

In ProRes können sowohl in 2.8K, wie auch 4K bei 60 Hz Aufnahmen direkt auf ein angeschlossenes Wechselmedium geschrieben werden, zeigen Beobachtungen im Code, die MacRumors gemacht hat.

Keine genauen Angaben über die Anforderungen an die Speichermedien

Dabei ist nicht viel darüber bekannt, welche Voraussetzungen die SSDs mitbringen müssen, die an das iPhone 15 Pro neuartigerweise per USB-C angeschlossen sind, etwa in Bezug auf die Lese- oder Schreibrate, nur eine Information gibt es.

Die Medien müssen in exFAT oder APFS formatiert sein, jenem von Apple entwickelten und seit einigen Jahren auf iPhone und Mac genutzten Dateisystem. Diese Anforderung soll eine schlechte Nutzererfahrung verhindern. Zugleich ermöglicht die neue Flexibilität, dass Nutzer ihren Gerätespeicher mit den riesigen ProRes-Videos nicht in kürzester Zeit voll laufen lassen.

Das iPhone 15-Lineup kann ab übermorgen vorbestellt werden, die Auslieferung startet dann eine Woche später. Es wird interessant sein zu beobachten, ob es zu Lieferschwierigkeiten bei den Pro-Modellen kommt.

