Neues zu FRITZ!OS 7.50: matter kündigt sich an

AVM zählt mit seinen diversen Modellen seiner FRITZ!Box zu den beliebtesten Herstellern von Routern. Das liegt auch an der Software, FRITZ!OS. Die neue Version 7.50 sollte eigentlich bereits im Sommer erscheinen, verzögert sich aber. Wir haben dazu ein paar neue Informationen.

FRITZ!OS 7.50 verzögert sich

Man soll ja nicht mit schlechten Nachrichten starten, doch offensichtliche Informationen handeln wir schnell ab: FRITZ!OS 7.50 wird sich verspäten: Grund sind die über 100 Neuerungen, die nahezu alle Bereiche bezüglich Netzwerk abdecken. Ein Beispiel sind die Abschaltungen im 5-GHz-Frequenzband, bei einer sogenannten Radarerkennung. Mit FRITZ!OS 7.50 ist eine automatisierte Fehlerroutine, die dann dafür sorgen soll, dass nur die betroffenen Frequenzen anstatt des gesamten Frequenzbandes abgeschaltet werden sollen. Wie dem auch sei, als neuen Termin für die Veröffentlichung peilt man Mitte Oktober an.

Grundlage für matter wird geschaffen

Lange hielt sich AVM bezüglich einer Unterstützung für matter zurück. Nun hat man erkannt, dass der neue Standard doch eine große Sache ist. Dementsprechend öffnet man sich dem Thema und wird mit FRITZ!OS 7.50 die Grundlagen dafür legen. So soll im ersten Schritt die Möglichkeit geschaffen werden, dass die eigenen Smart-Home-Produkte in anderen Apps wie Eve genutzt werden können. Mit dem Release von 7.50 wird matter allerdings noch nicht aktiv eingepflegt, hier soll es erst zum Frühjahr 2023 soweit ein. Das dürfte dann ein .-Update von FRITZ!OS 7.50 werden. Außerdem gilt es zu bedenken, dass matter immer noch nicht ausgerollt wurde. Dem Flurfunk der Hersteller zufolge soll es hier aber am 22. Oktober eine abschließende Sitzung der Connectivity Standard Alliance geben.

FRITZ!Fon X6

Das neue FRITZ!Fon X6 basiert eigentlich auf dem C5 und nicht, wie angenommen, auf dem C6. Dadurch erklärt sich das kantige Design: Das neue Farbdisplay ist heller, unterstützt mehr Farben und hat weniger Reflexionen. Dafür wurde das eigentliche Display direkt mit der Displayabdeckung laminiert. Anbei noch einmal die wichtigsten technischen Daten in der Übersicht:

DECT-Telefon mit HD-Telefonie und hochwertiger Freisprechanlage

Bis zu fünf Anrufbeantworter und mehrere Telefonbücher

Webradio, Babyfon, Anruferansage, Wettervorhersage im Startbildschirm

Großes 2,4-Zoll-Farbdisplay, TFT, beleuchtete Tastatur, Headset-Buchse

Neue zusätzliche Favoritentaste, frei belegbar

Sprachübertragung ab Werk sicher verschlüsselt

FRITZ!Box-Steuerung, z.B. WLAN-Schaltung oder Mediaserver

FRITZ! Smart-Home-Steuerung, FRITZ!DECT 210/200, FRITZ!DECT 302/301

Schwarze und weiße Ausführung

Mit einer UVP von 89,99€ liegt es eher im oberen Preissegment und richtet sich an die Nutzer, die beim Design und der Funktionalität keinerlei Abstriche machen wollen. Einen konkreten Termin für den Marktstart wollte der Hersteller noch nicht nennen, man spricht lediglich vom 4. Quartal 2022

