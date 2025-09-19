Mit iOS 26 führt Apple in der Home-App die Funktion Adaptive Temperature ein. Sie passt die Heiz- oder Kühlleistung automatisch an, wenn Nutzer das Haus verlassen oder zurückkehren.

Die Option lässt sich in den Thermostat-Einstellungen der Home-App aktivieren. Mit Zustimmung kann Adaptive Temperature zwischen Betriebsmodi wie Kühlen, Heizen, Auto oder Aus wechseln, Ankunftszeiten anhand des Tagesablaufs vorhersagen und – sofern Sensoren vorhanden sind – die Temperatur nach Raumbelegung steuern.

Die Funktion nutzt die Aktivitätshistorie der Home-App, um zwischen „Zuhause“, „Abwesend“ und „Länger abwesend“ zu unterscheiden. Dabei werden laut Apple keine exakten Zeiten, zu denen ihr das Haus verlasst oder zurück kommt gespeichert, sondern nur Zustandsänderungen. Ohne Standortfreigabe kann die Funktion allerdings nicht automatisch ausgelöst werden.

Feature mit Potenzial und begrenzter Zielgruppe

Ob Adaptive Temperature bereits aktiv ist oder noch Software-Updates der Thermostat-Hersteller benötigt, ist aktuell unklar. Erste Nutzer berichten, dass sie die Einstellung in ihren HomeKit- oder Matter-kompatiblen Geräten noch nicht finden.

Die Funktion ist grundsätzlich durchaus nützlich und kann eine interessante Alternative zu vergleichbaren Lösungen sein, die Nutzer aber oft in ein heimisches Setup mit einem einzigen Hersteller zwingt. Allerdings erfordert sie ein recht umfassend ausgestattetes Smart Home und erreicht allein deshalb schon eine eher kleine Nutzergruppe. Zudem wird ihre effektive Nützlichkeit stark davon abhängen, welche Hersteller mit welchen Modellreihen zu dem Feature kompatible sind und nicht zuletzt auch daran, wie gut und verlässlich Apple die Umsetzung hinbekommen hat.