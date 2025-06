Neues Design, neue „Games“-App: Was wir von tvOS 26 erwarten

Eine Woche voller neuer Software-Vorstellungen liegt vor uns und davon ist auch Apples tvOS betroffen. Analog zu iOS, macOS und Co wird auch die TV-Software auf einen neuen Namen hören. Zudem gelten bereits jetzt drei Features als recht sicher.

Apple benennt seine Software um und das kommt bei euch gut an. Wie den Kommentaren unter unseren Beiträgen zu entnehmen ist, freuen sich die meisten auf die Vereinheitlichung der Softwarebenennung. Auf iOS 18, watchOS 11 und macOS 15 folgen die Versionsnummern 26 – bezeichnend für das Modelljahr. 9to5Mac erwartet diese drei Features für tvOS 26:

Neues Design: tvOS26 im transparenten Look

iOS, watchOS und macOS nehmen sich in diesem Jahr ein Beispiel an visionOS. Die Apple-Software soll durch die Bank im neuen Look erscheinen und die transparenten Züge der Vision Pro-Software annehmen. Das gilt auch für tvOS 26, es ist von runderen Elementen und transparenteren Menüs auszugehen, die einen schwebenden Eindruck hinterlassen.

Apples neue Gaming App

Apples Gaming-Bemühungen spielen auch in diesem Jahr eine große Rolle. Über alle Plattformen hinweg will man eine neue App namens „Games“ etablieren. Bei uns wird die Anwendung wohl „Spiele“ heißen, auf dem Apple TV, iPhone und Mac soll sie folgende Möglichkeiten bereitstellen:

Zentrale Anlaufstelle für alle installierten Spiele

Redaktionelle Inhalte, um neue Spiele zu entdecken

Integration des Game Centers mit sozialen Funktionen wie Bestenlisten und Erfolge

Alles in allem wird Apple wohl den Spiele-Bereich aus dem App Store extrahieren und mit dem Game Center verschmelzen, um ein neues Spiele-Erlebnis in einer eigenen App anzubieten.

Synchronisierungsfunktion für Captive Wi-Fi

Unter iOS 26 will Apple wohl eine Art WLAN-Synchronisation einführen. Dadurch soll der Login in Netzwerke, der auf einem Gerät getätigt wurde, auf alle anderen Apple-Geräte unter dem gleichen Apple Account übertragen werden. Mangels Browser, der diese Synchronisierung auf allen anderen Geräten ermöglicht, wird tvOS26 eine automatische Umsetzung dieser Funktion implementiert haben.

tvOS 26 wird gemeinsam mit den anderen Software-Neuerungen am kommenden Montagabend vorgestellt. Wir werden die Keynote live auf Apfelpage begleiten und anschließend zeitnah im Apfelplausch besprechen.