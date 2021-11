Home Apps Neuer Versuch: nora-Notruf-App ist wieder da

Die Nora-App ist wieder im App Store verfügbar. Mit der App lassen sich Notrufe an Polizei und Feuerwehr per Smartphone absetzen – wenn es denn funktioniert. Denn die App ging trotz einer guten Idee mit allerhand Problemen an den Start.

Die App nora ist wieder in den App Store (Affiliate-Link) von iOS zurückgekehrt. Wir hatten vor einigen Monaten bereits einmal über dieses an sich interessante Projekt berichtet. Mit Nora können Nutzer per iPhone einen Notruf absetzen, dabei können sowohl Polizei, als auch Feuerwehr alarmiert werden.

Nora ist allerdings wohl nur für spezielle Situationen relevant, dann aber kann die App sehr hilfreich sein, wenn nämlich eine Bedrohungslage es erfordert, still mit dem Disponenten der Leitstelle zu kommunizieren, was in Nora per Text-Chat möglich ist.

nora legte einen Fehlstart hin

Wer einen Notruf per Nora absetzen möchte, muss zum nächst allerhand Angaben zur Notfallart machen. Was prinzipiell sinnvoll erscheint, um klare Handlungsstrategien der Retter zu ermöglichen, dürfte bei einem Feuer kaum praktikabel sein. Vor allem erwies sich in unserem ersten Test auch, dass der Prozess noch fehleranfällig ist. Hierzu nutzten wir die Demo-Funktion auf einem Android-Smartphone, die zu einer ungenauen Lokalisierung und später einer Fehlermeldung führte.

Nach wenigen Tagen dann verschwand die App ganz aus dem App Store, nachdem es zu einer Überlastung der chronisch überlasteten Server der öffentlichen Verwaltung gekommen war, Apfelpage.de berichtete. Wie lange die App diesmal durchhält, steht dahin.

