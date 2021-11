Home Hardware Endlich: Sonos liefert DTS-Unterstützung für Soundbar Arc und Co. nach

Wer Zuhause auf Multirooming setzen möchte, wird definitiv über die Marke Sonos und deren vernetzte Lautsprecher stolpern. Die Amerikaner sind hier schon seit 2002 unterwegs, doch bieten erst mit dem letzten Update die Unterstützung für DTS an.

DTS Surround-Sound endlich verfügbar

Fast zwei Jahrzehnte lang weigerte sich Sonos, das Format DTS zu unterstützen und setzte stattdessen auf Pro Logic II. Ein Format, welches schon im Jahr 2002 veraltet war. Wie dem nun auch sei, mit dem neuesten Update der S2-App kann Sonos nun auf kompatiblen Lautsprechern eine DTS-Tonspur wiedergeben. Diese sind neben der aktuellen Sonos ARC, die Sonos Playbase, Sonos Beam und Beam 2.nd Generation und der Sonos Amp. Im Fenster „Aktuelle Wiedergabe“ wird entsprechend angezeigt, wenn Inhalte in DTS Digital Surround gestreamt werden. Weiterhin steht nun auch ein neuer Equalizer zur Verfügung, der nicht mehr in den Tiefen der Geräteeinstellungen vergraben ist. Dieser lässt sich nun direkt im Wiedergabe-Fenster aufrufen. Dies gilt allerdings nur für die S2-App.

Mehr Akkuleistung für Sonos Roam und Sonos Move

Sonos bietet mit dem Sonos Move und dem Sonos Roam, welcher hier von Apfelpage getestet wurde, zwei mobile Lautsprecher an. Hier gibt es nun mit dem Update eine neue Energiesparfunktion. In der App lässt sich einstellen, dass der Lautsprecher bei Nichtbenutzung sofort ausgeschaltet wird, anstatt in den Standby-Modus zu gehen. Es versteht sich von selbst, dass mit dieser aktivierten Option der Lautsprecher in der Sonos-App nicht mehr erreichbar ist und manuell eingeschaltet werden muss.

