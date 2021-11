Home Apps Spotify bringt Live Lyrics in weitere Märkte

Spotify bringt Live Lyrics in weitere Märkte

Spotify zeigt nun mehr Nutzern Live-Songtexte an: Diese Funktion ist aktuell in den USA verfügbar und wird nun nach und nach in weiteren Märkten ausgerollt. Wo sie verfügbar ist, kann die Funktion auf allen Plattformen genutzt werden.

Spotify hat damit begonnen, seine Live Lyrics genannte Funktion in weiteren Märkten einzuführen. Dieses Feature ist bereits seit Anfang diesen Jahres in den USA verfügbar. Nun zitieren Medienberichte den Streamingdienst mit einer Stellungnahme, wonach man nun Live Lyrics in weiteren Märkten global ausrollen werde. Die Anzeige für Songtexte, die sich synchron zur Musik bewegen, werde dabei zunächst in Märkten in Südamerika und Südostasien eingeführt, auch Nutzer in Indien werden das Feature erhalten.

In Deutschland ist die neue Funktion erwartungsgemäß noch nicht zu sehen. Spotify bezieht die Lyrics von Musixmatch und wo sie verfügbar sind, können die Live Lyrics auf allen Plattformen genutzt werden, von iOS über Android, diverse Konsolen und Fernseher bis zu Amazons Fire TV oder Roku-Geräten sowie am Desktop.

Spotify ist spät dran

Um am iPhone die Live Lyrics anzuzeigen, muss der Nutzer vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen. Spotify ist mit der Anzeige der Live-Songtexte sehr spät dran. Apple Music hat hier auch nicht gerade glänzend vorgelegt, bietet dieses Feature der immerhin schon einige Zeit.

Zur Einordnung: Eine synchrone Songtextanzeige ist eine Funktion aus der Computersteinzeit, die schon Anfang des Jahrtausends keine Raketenwissenschaft mehr war. Wieso sich die modernen Streamingdienste hier derart schwer tun, ist völlig rätselhaft.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!