Neuer Rhythmus: iPhone 18-Produktion laut Leaker im Testlauf

So sicher wie das Amen in der Kirche war bisher, dass Apple neue iPhones im Herbst veröffentlicht. Das wird auch weiterhin so bleiben, allerdings wohl nicht mehr im vollen Umfang. Gerüchten nach will Apple das Basis-iPhone künftig schon im Frühjahr, parallel zum günstigeren e-Modell präsentieren. Einem Leaker nach befinden sich die Tests für die geteilte Produktion in einer finalen Phase.

Die Informationen stammen von Fixed Focus Digital, einem Leaker mit ordentlicher Historie. Demnach wird Apple im Januar mit der Produktion des iPhone 18 beginnen und diese bis zum chinesischen Frühlingsfest ab dem 17. Februar hochfahren. Aktuell laufe wohl eine Testproduktion, in der eine sehr geringe Anzahl von Geräten hergestellt werde, so der Leaker.

Was sind die Vorteile eines geteilten Lineups?

Für eine Aufteilung des iPhone-Lineups gibt es mehrere Gründe. Zum einen gibt es mit dem Basis-iPhone, dem iPhone Air und dem iPhone Pro (Max) aktuell vier Geräte, die gleichzeitig produziert werden müssen. Sollte das iPhone Air fortgesetzt und das Lineup ab kommendem Jahr durch ein iPhone Fold ergänzt werden, müsste Apple zeitgleich fünf verschiedene Modelle bauen und präsentieren. Mit dem Vorziehen das Basis-Modells gäbe es einen Frühlingsstart mit iPhone 17e und iPhone 18, im Herbst hätten dann die höherpreisigen Modelle mehr Aufmerksamkeit.

Außerdem gäbe dieses Vorgehen Apple die Möglichkeit, seine Software anders als gewohnt zu veröffentlichen. Bereits jetzt gibt es mit der Hauptversion im Herbst und dem vierten Punktupdate – etwa mit iOS 18.4 und iOS 26.4 – de facto zwei große Releases pro Jahr. Künftig könnte Apple also Basis-Software im Frühling und weiterführende Funktionen – exklusiv für Pro- und Fold-Modelle – im Herbst zur Verfügung stellen.

Was haltet ihr von Apples vermeintlichen Plänen, das iPhone-Lineup aufzuteilen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.