HEM-App: Kostenlose Tankstellen-App mit Preisvergleich und mobilem Bezahlen

Es gibt einige Apps, mit denen sich Preise für Benzin und Diesel von verschiedenen Tankstellen vergleichen lassen. Nun mischt auch HEM mit, die zudem mit integrierter Bezahlfunktion punkten will. Obwohl die Anwendung von der Tamoil GmbH für die Marke HEM angeboten wird, ist sie nicht auf das eigene Tankstellennetz beschränkt. Stattdessen lässt sich die App markenübergreifend als Preisvergleich nutzen und zeigt Kraftstoffpreise zahlreicher Anbieter in der Umgebung an.

Markenübergreifender Preisvergleich mit Tiefpreisgarantie

Zentrales Feature der HEM-App ist der Zugriff auf aktuelle Spritpreise von mehr als 15.000 Tankstellen in Deutschland. Angezeigt werden die Preise für Super E5, Super E10 und Diesel. Zusätzlich wirbt HEM mit einer Tiefpreisgarantie: Ist im Umkreis von fünf Kilometern um eine HEM-Tankstelle ein günstigerer Preis verfügbar, stellt die App einen entsprechenden Coupon bereit. Die Preisdaten werden laufend aktualisiert, häufig genutzte Tankstellen lassen sich als Favoriten speichern.

Mobiles Bezahlen direkt an der Zapfsäule

Über den reinen Preisvergleich hinaus bietet die App auch eine integrierte Bezahlfunktion. Nutzer können direkt an der Zapfsäule per Smartphone bezahlen, ohne den Kassenbereich betreten zu müssen. Auch Autowäschen lassen sich innerhalb der App buchen und begleichen, teils inklusive exklusiver Rabatte auf ausgewählte Waschprogramme. Nach jedem Tank- oder Waschvorgang stellt die App digitale Belege bereit, was die spätere Abrechnung und Dokumentation der Ausgaben erleichtert.

Komplett kostenfrei und ohne Werbung

Die Weihnachtsferien stehen quasi direkt vor der Tür und da bietet es sich an, dieser App eine Chance zu geben. Sie ist nämlich nicht nur kostenfrei verfügbar, sondern verzichtet zudem auch komplett auf Werbung.

-> HEM – Günstig Tanken laden (Affiliate-Link)

